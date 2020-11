Állati

Újra vemhes az Állatkert nőstény elefántja

2020.11.05 12:55 MTI

Újra vemhes a Fővárosi Állat- és Növénykert nőstény elefántja, Angele; az elefántborjú világra jövetelére jövő tavasszal lehet számítani - jelentette be az intézmény csütörtökön.



Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője az MTI-nek elmondta: az elefántoknál a vemhesség általában 22 hónap, így az elefántborjú világra jövetelére jövő tavasszal lehet számítani.



Hozzátette: a nőstény elefánttól vérmintát vesznek az elkövetkező hetekben és annak laboratóriumi elemezése alapján kiderül, hogy milyen nemű lesz a kistestvér.



Az állatkert legifjabb elefántjának, Arunnak a születésnapja november 8-ára esik, anyja, Angele pedig csütörtökön ünnepli 19. születésnapját - tette hozzá.



Az ünnepeltek csütörtökön tortát is kaptak, az ünnepi finomság tésztáját zabból, korpából és lisztből készítették a pékek és gyümölcsökkel díszítették a gondozók. A kiselefántot emellett egy kifejezetten elefántoknak való speciális labdával ajándékozták meg.



Hanga Zoltán elmondta azt is, hogy a kettős születésnap alkalmából elefánthétvégét rendeznek szombaton és vasárnap az állatkertben. A programon 12.30 órától egy látványetetéssel egybekötött izgalmas előadást láthat és hallhat a közönség az elefántok életéről. Az eseményre kitelepül az Állatkerti Alapítvány is, amely jelképes örökbefogadási akciót tart.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben az 1870-es évek óta foglalkoznak elefántok tartásával, ázsiai elefántokat pedig több mint 120 éve láthat a közönség. Eddig hét alkalommal született elefánt Budapesten: 1930-ban, 1932-ben, 1941-ben, 1956-ban, 1961-ben, majd pedig 2013-ban és 2017-ben.



A szülőknek Angele-nek és Assam-nak eddig két elefántborja született, Arun és Asha. Arun nővére, Asha 2018-ban egy, az elefántokra jellemző herpeszvírusos megbetegedés következtében csaknem hatesztendős korában elpusztult.



A címlapfotón Angele egy korábbi borjával látható.