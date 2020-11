Megszökött a gyermek

Óvodába ment kislányáért egy lőrinci édesanya, a gyerek szembejött vele az utcán

Még mindig remeg az idegességtől az az édesapa, akinek hároméves kislánya, Csenge kedd délben kisétált az óvoda kapuján, majd nekiindult a nagyvilágnak.



"Még mindig a történtek hatása alatt vagyok. Nagyon szeretjük ezt az óvodát, eddig semmi gondunk nem volt vele. Most azonban jobb, ha Csenge pár napig nem megy, hogy helyreálljon a lelki békéje. Felzaklat, ha vissza kell idéznem a keddi napot, de csak azért megteszem, hogy más gyerekével ez soha ne történhessen meg. Mint mindig, a feleségem ment ebéd után Csengéért. Iszonyatosan megdöbbent, amikor nem messze az óvodától jött szemben vele a kislány, kisírt szemmel. Azonnal felkapta, ölelte, próbálta megnyugtatni. Nehéz volt, mert nagyon félt, előtte soha nem volt még egyedül az utcán. A kislányom azt mondta, az anyukáját indult el megkeresni. A feleségem azonnal berohant a gyerekkel együtt az óvodába, és próbálta megtudni, hogy ez hogy történhetett" - mondta el a Blikknek az édesapa.



A kislány épp egy veszélyes kereszteződés felé tartott, ahol nagy a forgalom. Az apa szerint az óvónők is nagyon meglepődtek, és elnézést kértek a mulasztásért.



"Nem akarunk semmi rosszat az óvodának, de foglalkozni kell azzal, ami történt, hiszen az ember azzal a tudattal megy el dolgozni, hogy az óvodában a legnagyobb biztonságban van a gyereke. Aztán tessék, egy pillanat alatt megvan a baj. Szerencsére az óvoda vezetője is belátta, hogy nem fölöslegesen pánikolunk. Megbeszéltük, hogy a szülőkkel együttműködve kitaláljuk, miként lehet még biztonságosabbá tenni az óvodát" - idézte fel a férfi.



"Nagyon bánt minket is, ami történt, és azonnal intézkedtünk, hogy az eddiginél is nagyobb biztonságban legyenek a kisgyerekek. A járványveszély miatt egy úgynevezett zsiliprendszer működik nálunk, ami annyit jelent, hogy a szülők egy kapun beengedik a gyerekeket, mi pedig az ajtónál várjuk őket. Sajnos, a szülők a kaput sokszor nyitva hagyják, ez történhetett akkor is, amikor a kislány ki tudott menni. Most beépítettünk még egy védelmi szintet, egy kétkezes kapuzárat, azt pedig szabályozzuk, hogy a kapun belül hányan tartózkodhatnak" - mondta az óvoda intézményvezetője.