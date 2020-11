Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: exponenciálisan nő a fertőzöttek száma - videó

Európa-szerte, így Magyarországon is exponenciálisan nő a koronavírus-fertőzöttek száma - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília kiemelte, egyre nagyobb mértékben emelkedik a naponta megfertőződők száma, ami elsősorban azoknak a kontaktusoknak köszönhető, amelyek egy-egy fertőzött ember környezetében létrejönnek.



Az elmúlt két hét járványügyi adatait vizsgálva az látszik, hogy egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, ez idő alatt 7420 ember fertőződött meg a vírussal - közölte az országos tisztifőorvos.



Elmondta, a magyarországi települések 80 százalékában már regisztráltak fertőzöttet, ami nem jelenti azt, hogy a fennmaradókban ne lenne fertőzött.



Szinte nincs olyan település, ahol ne lenne jelen a vírus. Az országos átlaghoz képest a fertőzöttség a fővárosban másfélszeres, Budapesten 100 ezer lakosra 888 fertőzött jut, a fővárost Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Vas megye követi - közölte, a legkevésbé érintett megyék között említve Somogyot és Tolnát.



Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a járvány kezdete óta az összes fertőzött 21 százaléka a 40-49 éves korosztályhoz, 15,1 százaléka a 65 éves vagy annál idősebb korosztályhoz tartozott, és a fertőzöttek 4,4 százaléka volt gyerek.



Megfigyelhető az is, hogy emelkedik a fertőzöttek átlagéletkora, míg a 43. héten ez 44 év volt, addig a 44. héten 45,7 év. A 15 évesnél fiatalabb fertőzöttek száma 770-nel nőtt egy hét alatt - tette hozzá.

Az elmúlt négy hétben az igazolt új esetek negyede a 40-49 éves korosztályt érinti. Százezer lakosra vetítve 1165 új igazolt fertőzött a 20-29 éves korosztályhoz tartozik, 935-en vannak a 30-39 évesek között, 1120-an a 40-49 évesek és 1038-an az 50-59 éves korosztályban. A 60-69 éves korosztályban százezer lakosra 1127 beteg jut, míg a 80 éven felüliek 1040-en vannak - tudatta.



Müller Cecília kitért arra, ritkán, de előfordul, hogy fiatal, egészséges embernél súlyos lefolyású a fertőzés, így - fogalmazott - senki nem tehet kivételt, a szabályokat mindenkinek be kell tartani.



Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, komolyan kell venni a hatályban lévő intézkedéseket, mert a környező országok példáján látszik, mekkora terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre a koronavírusos betegek ellátása.



Az intézkedések jelentős része azt szolgálja, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba, és az intézmények el tudják látni a betegeket - hangsúlyozta.



Müller Cecília elmondta, kedden 4219-cel nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kilencvenen belehaltak a fertőzés szövődményeibe; a legfiatalabb 28, a legidősebb 99 éves volt. Kórházban 4871 koronavírus-fertőzöttet ápolnak, 355-en vannak lélegeztetőgépen.