Koronavírus-járvány

Orbán Viktor összehívta a megyei védelmi bizottságok vezetőit - ezt kérte tőlük

Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezés szigorításának bejelentése után kedd estére a Karmelita kolostorba összehívta a megyei kormánymegbízottakat, akik a helyi védelmi bizottságok vezetői is egyben - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A megbeszélésen valamennyi magyarországi megye védelmi vezetője részt vett; a kormányfő tájékoztatta őket a keddi kormánydöntésekről, melyekkel további szigorításokat vezettek be a járvány elleni védekezésben - mondta a sajtófőnök.



Hozzátette: Orbán Viktor felhívta a kormánymegbízottak figyelmét arra, hogy nehéz hónapok következnek, és a most meghozott intézkedéseket minden megyében a lehető legszigorúbban végre kell hajtani, és a korlátozásokat következetesen be kell tartatni.