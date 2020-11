Gazdaság-energia

MEKH: az idén is jelentősen bővült a háztartási naperőművek összkapacitása

Az idei első félévben is jelentősen, több mint 20 százalékkal nőtt a háztartási méretű naperőművek összakapcitása, vagyis időarányosan csaknem a tavalyival egyező mértékben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel hétfőn.



Magyarországon 2020 júniusában összesen 584,15 MW beépített teljesítménnyel 72 501 napelemes háztartási méretű kiserőmű működött, míg 2019 végén 481,8 megawatt beépített kapacitással 59 298. A tavalyi növekedés elérte a 45 százalékot.



A MEKH azzal magyarázza a bővülést, hogy a befektetői környezet egyre kedvezőbb, a napelemek bekerülési költségei pedig egyre alacsonyabbak. Kiemelték azt is, hogy a berendezések terjedését a járvány sem vetette vissza, az új kiserőművek pedig egyre nagyobb teljesítménye képesek. 2019-ben a negyedéves növekedés átlagosan 37,5 megawatt volt, idén viszont az első félév adatai szerint már 51 megawatt.



Az összesítés szerint már majdnem 60 ezer háztartás rendelkezik háztartási naperőművel, és egyre jobban keresik a nagyobb teljesítményűeket, mivel azokat az ingatlanok fűtésébe és melegvíz-ellátásába is be lehet kapcsolni. A kormányzati energiastratégia azzal számol, hogy 2030-ra legalább 200 ezer háztartás rendelkezik majd tetőre szerelt napelemmel - olvasható a közleményben.