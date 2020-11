Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a szabályok betartása lassítja a járvány terjedését

A szabályok szigorú betartása lassítja a járvány terjedését - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, már harmadik napja csaknem négyezer új pozitív esetet regisztrálnak.



A járvány felfutó szakaszában nagyon fontos, hogy még szigorúbban és következetesen betartsák az emberek a járvány fékezését szolgáló intézkedéseket - emelte ki.



"Nincs sok szabály, azok követhetőek, nem követel senkitől betarthatatlan erőfeszítést" - fogalmazott.



Az egyéni felelősségre felhívva a figyelmet azt mondta, sokféle szabályt be lehet vezetni, de ha azokat nem tartják be, akkor nem tudják megakadályozni a fertőzés terjedését, ellaposítani a járványgörbét.



Beszélt arról is, hogy a fertőzések emelkedésével egyenes arányban nő a kórházban ápoltak száma, ami jelentős terhet ró az orvosokra, az ápolókra. Munkájuk ellentételezéseként a kormány november 1-jétől 20 százalékkal megemelte az egészségügyi szakdolgozók bérét - mondta.



A tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy hétfőtől a vendéglátó- és szórakozóhelyeken is kötelező a maszkviselés. Ezzel kapcsolatban arra kért mindenkit, hogy ne a "kiskapukat" keressék, a rendelkezés célja, hogy az emberek magukat és a környezetüket is megvédjék a fertőzéstől.



Mint mondta, a rendelkezés nem kér mást, mint azt, hogy amíg valaki nem eszik, iszik, illetve a rendelésre vár, viselje a maszkot; fogyasztáshoz értelemszerűen levehető a védőeszköz.



Müller Cecília kitért arra, hogy az egyszer használatos maszkokat négyóránként cserélni kell, de köhögés és tüsszentés után mindenképpen.



Hozzáfűzte: a szeleppel ellátott, FFP2-es és FFP3-as maszkok viselése akár káros is lehet, mert a rajtuk található szelepen keresztül még több kórokozó juthat a környezetbe.



A szakember elmondta, az új fertőzések igazolásának jelentős többsége PCR-teszttel történt, de a diagnosztikában használják már a gyorsteszteket is.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy az igazolt fertőzöttek környezetében továbbra is elvégzik a kontaktkutatást.



Kérdésre elmondta, az intenzív osztályra került betegek 7 százalékánál van szükség gépi lélegeztetésre. Ez az arány nem tér el a nemzetközi 5-10 százaléktól. Hozzátette: a Szent László kórházban ápolt, lélegeztetőgépre került betegek fele le is kerül a gépről és állapotuk visszafordítható.



A járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hétfőre 3581-gyel nőtt a pozitív esetek száma, 70-en meghaltak, köztük egy 28 éves férfi. Kórházban 4417-en vannak, közülük 313-an szorulnak lélegeztetőgépre.