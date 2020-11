Koronavírus

Szlávik János: a lélegeztetőgépen lévő betegek között 40-45 százalékos a halálozási arány

Továbbra is veszélyeztetettek az idősek és a krónikus betegek, de a főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Down-szindrómás betegek is veszélyben vannak.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa azt mondta, a tavaszi hullámban ezeknek a betegeknek mintegy 30 százaléka hunyt el, ez a szám a második hullám alatt emelkedett. Továbbra is veszélyeztetettek az idősek és a krónikus betegek, de a főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Down-szindrómás betegek is veszélyben vannak.



Szlávik János az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában arról beszélt: korábban azt tapasztalták, hogy a betegek nagy része családi vagy tömegrendezvényen fertőződött meg, ma viszont már a közösségi terjedés a jellemző, már nem mindig lehet tudni, hogy valaki hol kapta el a vírust. Előfordul az is, hogy olyan beteg kerül kórházba, aki vigyázott, és pontosan betartotta a járványvédelmi szabályokat, ebből a főorvos szerint az látszik, hogy ma már bárki elkaphatja a koronavírust.