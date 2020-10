Állatkínzás

Elpusztult elefántok: Casellyék birtokán jártak az állatvédők

Még augusztusban pusztultak el a szadai szafaripark elefántjai, ám az elmúlt két hónapban csak az állatvédők próbálták kinyomozni, mi is állt az állatok halála mögött. Mostanra már a hatóságok is ellenőrzéseket és nyomozásokat folytatnak.

A magyarallatvedelem.hu a Szurkolók az Állatokért néhány tagjával látogatta meg az elefántok tulajdonosait, a Caselly családot.



Az állatvédők jó ideje sejtették, hogy a szadai szafaripark elefántjai, a 37 éves Mambo és a 35 éves Betty már nem él, ezt azonban hivatalosan csak október 21-én erősítette meg René Casselly, az állatok tulajdonosa és trénere. Akkor Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az állatok pusztulásának oka még mindig nem világos, de amint információja lesz róla, közölni fogja. Azt is megjegyezte, hogy egy harmadik elefánt, Tonga életét csak „három napos csata” árán sikerült megmenteniük.

Szabálytalanságokat tártak fel a vizsgálatok

Egyre több információ kerül azonban napvilágra az üggyel kapcsolatban. A Nébih hatósági eljárást indított állatvédelmi és az állati hullák megsemmisítésére vonatkozó szabályok megsértése tárgyában, valamint állatkínzás vétségének gyanúja miatt megtette a büntetőfeljelentést is.



A Nébih tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzés során bemutatásra került az elefántok elföldelésének helye, hivatal által indított hatósági eljárás – amelynek tárgya az állatvédelmi, és az állati hullák kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése – folyamatban van.



Az eset augusztusi bekövetkezésekor a helyszínre hívott állatorvos fertőző betegségre utaló jeleket nem talált, az állatok pusztulását valószínűsíthetően a szállítással összefüggésbe hozható baleset okozta. Éppen ezért az eddig rendelkezésre álló információk alapján, mérlegelve az alacsony állategészségügyi kockázatot, a Nébih nem rendelte el a hullák kihantolását. De “az ügyben más hatóságok is érintettek”.

Nem vétség, bűntett miatt nyomoz a rendőrség

Mivel a tájékoztatás szerint az elefántok halálával kapcsolatban büntetőfeljelentés is született, az Országos Rendőrfőkapitányságtól is kértek tájékoztatást az állatvédők. A sajtóosztály közlése szerint nem állatkínzás vétsége, hanem állatkínzás bűntettének gyanúja miatt van folyamatban az eljárás, amellyel összefüggésben, “a tervezett nyomozási cselekményekről egyéb információt” nem áll módjukban adni.



Az elhullott állatok teteme népegészségügyi kérdéseket is felvet, ám a Nébih tájékoztatása szerint az nem veszélyezteti a lakott terület termőföldjének vagy kútjainak vízminőségét, vagy a lakosok egészségét. Elmondásuk szerint az állati tetemek elföldelésének általános tilalma elsődlegesen arra vezethető vissza, hogy ezek megsemmisítését napjainkban már sokkal korszerűbben, környezetbarát módon meg lehet oldani, adott esetben még újrahasznosítható anyagot (pl. állati zsírból tüzelőanyag) is elő lehet állítani. Rámutatnak ugyanakkor arra is, hogy az elföldelés köz-, és állategészségügyi szempontból – ha a lépfene betegség gyanúja nem merül fel – biztonságos, bár nem megengedett megoldás.

Casellyék birtokán jártak

A Győr melletti Töltéstaván egy 15 hektáros, azaz 150 ezer nm-es területen lévő kastélyukban fogadta az állatvédőket a Caselly család. Állításuk szerint magyar állampolgárok, bár amit elmondtak, azt is németül tették, tolmácsuk segítségével. Állítólag a magyar jogszabályokkal csak a tragédia után kezdtek el ismerkedni, és furcsa módon a mai napig fogalmuk sincs az állataik elpusztulásának okáról. A haláluk körülményeiről annyit mondtak, hogy este szállították vissza Szadára az elefántokat, kipakolták őket a kamionból és reggel találtak rájuk. Három elefántból kettő ekkor már halott volt.



Bár a tragédia utáni nyilatkozataikban még azt állították, hogy lejelentették a hatóságoknak az állatok elpusztulását, most viszont azt mondták, úgy tudták, hogy adott év végéig kell tájékoztatni erről a hatóságokat.



René Casellyben felmerült, hogy valaki megmérgezte elefántjait, azonban boncolást mégsem kértek. A tragédia reggelén a három szállított elefántból egy még az életéért küzdött, így rá összpontosítottak, a halott Bettyvel és Mambóval már nem foglalkoztak. A harmadik elefánt, Tonga életben maradása is napokig kétséges volt. Úgy tudják, hogy az elhullás utáni első hat órában lehet boncolással megállapítani a halál okát, minél később kezdik el a vizsgálatot, annál kevésbé lehet eredményesen kimutatni egy esetleges mérgezést.



Míg a Nébih szerint „az állatok pusztulását valószínűsíthetően a szállítással összefüggésbe hozható baleset okozta”, René Caselly (azaz Kaselowsky René) többszöri kérdésre is azt állította, hogy a szállítás során semmilyen rendkívüli esemény nem történt. Ezt mondta édesanyja is, aki az elefántokat a tragédia előestéjén Töltéstaváról szállította át Szadára. Nem értik, hogy a Nébih ezt mire alapozza. Feltehetően nincsenek tisztában „üzlettársuk”, a szadai Szafariparkot birtokló Ifj. Richter József korábbi nyilatkozatával, aki a Telexnek azt mondta: „az állatok pusztulását valószínűsíthetően a szállítással összefüggésbe hozható baleset okozta.”



Hogy mi az igazság, annak kiderítése a rendőrség és a társhatóságok feladata lesz.