Nizzai merénylet

A kormány megrendüléssel értesült a nizzai merényletről

A magyar kormány mély megrendüléssel értesült a Nizzában történtekről, ahol egy iszlamista terrorista különös kegyetlenséggel gyilkolt meg három ártatlan keresztényt plébániatemplomukban - tájékoztatta a Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-t.



"Ezúton szeretnénk részvétünket nyilvánítani az áldozatok családjainak, továbbá imáinkról biztosítani őket" - tartalmazza a közlemény.



Mint írják: a leghatározottabban elítélnek minden terrorcselekményt, kiváltképp, amikor azokat keresztények ellen követik el.



Hangsúlyozzák, hogy a magyar kormány felismerte azt a tényt, hogy a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység, ugyanis az elmúlt évhez képest az idén 15 millióval több, 260 millió keresztény szenved üldöztetést a hite miatt.



Ebben a helyzetben hozták létre a világon elsőként 2016-ban az üldözött keresztények megsegítéséért felelős kormányzati egységet, amellyel 3 év alatt 100 ezer bajba jutott keresztény szülőföldön maradását vagy otthonába való visszatérését tették lehetővé a Hungary Helps Programon keresztül - teszik hozzá.



Úgy vélekednek, hogy a keresztény emberek élete azonban már nem csak a Közel-Keleten vagy Afrikában van veszélyben, hanem Európa szívében is.



"Súlyos aggodalomra ad okot, hogy az évekkel ezelőtt elindult illegális migrációs hullámot elvtelenül segítő és támogató nemzetközi baloldal és a velük együttműködő Soros-szervezetek - mint például a Migration Aid - tevékenysége lehetővé tette, hogy európai országokban a nyílt utcán, vagy éppen a templomokban ártatlanokat fejezhessenek le, vagy végezhessenek ki más bestiális módszerekkel iszlamista szélsőségesek" - fogalmaznak.



Magyarország a kezdetektől határozottan ellenzi és hatékonyan fel is lép az illegális migrációval szemben, ahogyan ezt a jövőben is meg fogja tenni - tartalmazza a Miniszterelnökség közleménye.



Csütörtökön, három nappal a mindenszentek katolikus ünnep előtt és a maulíd moszlim ünnep napján (Mohamed próféta születésének ünnepén) egy késes férfi lefejezett egy nőt és két másik embert megölt a nizzai Notre-Dame-bazilikában. A támadás elkövetőjét elfogták.