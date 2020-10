Járvány

Koronavírusban halt meg az MSZP egyik tagja

Az ATV Híradó megkérdezett több magyar pártot, vannak-e a tagjaik között igazoltan koronavírus-fertőzött személyek. Komjáthi Imre, az MSZP országgyűlési képviselője közölte: jelenleg is vannak karanténban a tagjaik közül többen, de korábban is volt már erre példa frakciótagok és vezetők esetében egyaránt.



Komjáthi egyúttal közölte: "Sajnos a legszomorúbb az, hogy tagjaink között már halálos áldozatot is szedett a vírus."



A DK-ban jelenleg sem az elnökségen belül, sem a szűkebb szakmai stábban nincs fertőzött vagy tesztre vár, illetve a Párbeszéd és az LMP tagjai között sincs fertőzött személy.