Reagált a Magyar Államkincstár a fóti nyugdíjas ügyében, aki 50 forintot kapott, miután egyszeri segélyt igényelt

Az érintett részére a hírek szerint kiutalt 50 forint a vonatkozó jogszabály alapján nem lehet egyszeri segély, mivel annak legkisebb összege 15000 forint.

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egyszeri segélyt igényelt az államtól egy 73 éves nyugdíjas nő. Alig másfél hónap után 50 forintot kapott. A cikkünkben már akkor leszögeztük: mind a Magyar Államkincstár, mind pedig a nyugdíjszakértő azt mondja, hogy ez hivatalosan nem történhetett volna meg

Így is történt - hivatalosan is reagált a Magyar Államkincstár

Mint azt lapunknak írták, félrevezető hírek jelentek meg a fóti nyugdíjas személy méltányossági segélyének kiutalásáról.



"Ügyfeleink személyes adatainak tiszteletben tartása miatt, az ő kifejezett beleegyezésük nélkül konkrét ügyekről nem adhatunk tájékoztatást. Ugyanakkor általánosságban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett részére a hírek szerint kiutalt 50 forint a vonatkozó jogszabály alapján nem lehet egyszeri segély, mivel annak legkisebb összege 15000 forint. Ilyen összegű kiutalás – az érintettnek a televízió híradásában és a sajtóban is megjelent saját elmondásából kiindulva – az előző évi nyugdíj melletti munkaviszonyból elért jövedelme után a hivatalból megállapított 0,5 százalékos mértékű, visszamenőlegesen elszámolt nyugdíjnöveléssel történhetett, amelynek időpontját a jogszabály a munkaviszonyban állók esetében a tárgyév szeptember 30-ban rögzíti. Félreértést az okozhatott, ha az ügyfél ugyanebben az időszakban adott be egyszeri segély iránti kérelmet is, ugyanakkor az összegek kiutalása előtt minden esetben határozatban értesítik az ügyfeleket az ellátás összegéről, jogcíméről, így tisztázható, hogy mire is vonatkozott a hírekben szereplő összeg" - közölte a Magyar Államkincstár.



