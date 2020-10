Koronavírus-járvány

Az NNK napi 12 ezernél nem tud több PCR-tesztet elvégezni Magyarországon

Maximum 12 ezer PCR-tesztet tudnak elvégezni naponta Magyarországon – erősítette meg a napi.hu közérdekű adatigénylésére a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A maximálisan elvégezhető mintavételek száma régóta kérdés volt, és így már ki is derült: 10-12 ezer koronavírustesztre van kapacitás az akkreditált laboratóriumokban.



A szám azért is fontos, mert – bár a fertőzést megakadályozni nem tudja – a tesztelés akkor is fontos szerepet játszhat a járvány elleni védekezésben. Ha ugyanis időben kiszűrik a koronavírus-fertőzötteket, akkor gyorsabban el lehet őket különíteni, így kevesebb embernek adják át a vírust, azaz csökken a reprodukciós ráta.



A napi.hu közérdekű adatigényléséből az is kiderült, tévedés volt azt hinni, hogy a hatósági ár bevezetésével nőhet majd a tesztelési kapacitás. Amikor a kormány szeptember 21-től 19 500 forintban maximalizálta a tesztek árát, sok magánszolgáltató leállt a PCR-tesztek végzésével, mert ez az összeg még az önköltséget sem érte el.



Többen közülük azt tervezték, hogy felajánlják szabad kapacitásaikat az NNK-nak, mert úgy tudták, hogy az állam többet fizet a laboroknak a hatóságilag elrendelt (a lakosság számára ingyenes) tesztekért, mint az államilag meghatározott maximum díj. Viszont a legtöbb vizsgálati hely félreértette a helyzetet: a napi.hu adatigénylésére Müller Cecília országos tisztifőorvos azt közölte, hogy a 19 500 forint erre a helyzetre is vonatkozik.



Az adatokból látszik, hogy az NNK nem vette igénybe a magánlaboroknál felszabaduló kapacitást: a szeptember 21-i rendelet előtt és után is átlagosan 10-12 ezer körüli mintavétel volt.