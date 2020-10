Koronavírus-járvány

Szigorító intézkedések meghozatalát javasolja az orvosi kamara

Szigorító intézkedések meghozatalát javasolja a Magyar Orvosi Kamara, amely konstruktív együttműködésre szólítja fel a döntéshozókat mind a koronavírus-járvány leküzdésében, mind a magyar egészségügy megújításában, fejlesztő átalakításában - írta a szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében kedden.



A MOK leszögezi: a járvány egész Európában egy új, súlyosságában a tavaszi csúcsokat messze meghaladó szakaszba lépett. A nemzetközi trendek alapján a járvány gyors súlyosbodása várható, és a hasonló helyzetű környező országok már többnyire meghozták a szakértők ajánlásait követő, szükséges intézkedéseket, hogy megóvják és megbecsüljék a frontvonalban lévő egészségügyi dolgozókat - írták. Leszögezték: az egészségügyi ellátórendszer szerepe a járványkezelésben csupán kárenyhítő, a meghatározó a fertőzés terjedése, ennek megfékezése azonban összkormányzati felelősség.



A MOK "az egészségügyi krízis küszöbén, az orvosok és betegek érdekében" azonnali cselekvésre szólítja fel a kormányt. A kamara a tömegrendezvények engedélyezése során jóval szigorúbb és következetesebb szabályalkotást, az ilyen rendezvények megtartása esetén pedig a maszkviselés és távolságtartás jelenleginél szigorúbb szabályozását és ellenőrzését tartja szükségesnek. Tovább korlátoznák a vendéglátó- és szórakozóhelyek nyitvatartását és vendégszámát. Késedelmesnek tartják a védekezésre, maszkviselésre, távolságtartásra felhívó kormányzati kommunikációt és szükségesnek tartják a járványügyi szempontból leginkább veszélyeztetettek, idősek védelmét szolgáló felhívásokat és intézkedéseket, így visszaállítanák a bevásárlási idősávokat is.



A MOK szerint a kormányzat "egyedül hagyta az orvosi kamarát a vírusszkeptikus, a járványveszélyt lebecsülő csoportok elleni harcban" és összefogást sürget, hogy ezek a csoportok ne kelthessenek hamis biztonságérzetet, és ne tudják csökkenteni a személyes védekezés hatékonyságát.



Jelenleg a COVID betegek ellátására kijelölt intézményekben továbbra is ellátják az ütemezhető ellátásokat is, a MOK ismételten ennek mielőbbi megszüntetését javasolja erőforrásokra és fertőzésveszélyre hivatkozva.



Kérik azt is, hogy a kormány tegye lehetővé, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók saját döntésük alapján az ellátásból visszaléphessenek, valamint az egészségügyi személyzet rendszeres szűrését kéri.



Szerintük a jelenlegi tesztelési és kontaktuskutatási kapacitás már nem elegendő a járvány terjedésének követéséhez, a kormánynak ezért fel kell hívnia a lakosság figyelmét az egyéni prevenció fontosságára és a szociális kontaktok számának csökkentésére.



Azt is javasolják, hogy a kamara és az orvostársadalom számára a kormány tegye hozzáférhetővé a járványügyi védekezést, az átvezényléseket, valamint a források allokációját, a kórházak feladatelosztását meghatározó és a járvány különböző szakaszainak védekezését leíró alapdokumentumot.

A kamara szerint mindezek hiányában hamarosan a járvány tömeges fertőzésekkel járó szakaszával kell szembenéznünk, potenciálisan napi több ezer új fertőzéssel és akár több százas nagyságrendű halálozással. Ehhez az egészségügy túlterhelése és az egészségügyi dolgozók tömegeinek megbetegedése miatt, a megfelelő ellátás hiányában egyéb betegségben elhalálozók száma is hozzáadódik majd - tették hozzá.



A 48 000 magyar orvos képviseletét ellátó kamara szakmai támogatásáról biztosította közleményében a kormányt, amelyet felszólított, hogy "a járvány okozta humanitárius és egészségügyi katasztrófa elkerülése érdekében mielőbb hozza meg a nemzetközi ajánlásoknak és gyakorlatnak megfelelő, szigorító intézkedéseket" - írták.