Koronavírus-járvány

Meghalt egy újlipótvárosi iskola tanára

Hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el egy újlipótvárosi tanár, akiről korábban a Pedagógusok Szakszervezete azt közölte, halálának köze van a koronavírus-fertőzéshez. A hír után a család cáfolta ezt az információt. 2020.10.27 19:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Koronavírusban halt meg egy XIII. kerületi általános iskola tanára – ezt közölte a hvg.hu-val kedd délelőtt a Pedagógusok Szakszervezete az iskolából származó, belső információk alapján. A hír a szakszervezet honlapjára is felkerült, azonban később a család cáfolta, hogy az 52 éves tanárnő koronavírusos lett volna.



Az érintett testvérének állásfoglalása szerint a tanárnő "hosszan tartó súlyos betegségben halt meg, mely semmilyen összefüggésben nem állt a covid fertőzéssel. Az iskolában valóban volt korábban covid fertőzés." A személyiségi jogokat tiszteletben tartva annyit közölt még, hogy nővére számára nem találták meg a megfelelő gyógykezelést, ezért hunyt el, ami a járvány nélkül is bekövetkezett volna, állapota ugyanis az utóbbi időben súlyosbodott.



A család közlése után ismét megkereste a lap a Pedagógusok Szakszervezetét, amelynek elnöke, Szabó Zsuzsanna elmondta, az iskolából, egy közvetlen kollégától szóbeli tájékoztatást kaptak arról, hogy az érintett tanár koronavírusos volt, ez alapján adták ki a tájékoztatást. A PSZ elmondása szerint a tanárnőt és osztályát koronavírus-fertőzés miatt karanténba küldték.



Elképzelhető, hogy ez alapján kapták azt a tájékoztatást, hogy a tanárnő is megfertőződött. Az elhunyt testvére a Pedagógusok Szakszervezetétől helyreigazítást kért.