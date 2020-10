Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: rendkívül intenzíven terjed a járvány

Rendkívül intenzíven terjed a járvány, megfékezésére csak akkor van esély, ha mindenki felelősen jár el - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília közölte: a fiatalabb korosztályról átterjedt a járvány a középkorúakra és az idősebbekre. A fertőzöttek ötöde 40-49 éves, 15 százalékuk 65 évnél idősebb. Vigyázzunk az idősekre és a krónikus betegekre! - kérte a tisztifőorvos, hozzátéve, hogy a kontaktusok számát csökkenteni kell, akinek pedig tünetei vannak, az egyáltalán ne menjen közösségbe.



Megjegyezte: aki mégis rész akar venni valamilyen közösségi rendezvényen, az tartsa be az újonnan élete lépett szabályokat is.



Hétfőn 63 elhunytat és 2079 új fertőzöttet regisztráltak - mondta a tisztifőorvos.



Hangsúlyozta: a járvány megfékezésének leghatékonyabb eszköze a maszkviselés, a távolságtartás és a fertőtlenítés. Arra figyelmeztetett, hogy csak együtt fékezhető meg a járvány, "közös a felelősségünk".



Müller Cecília szólt arról is: az egészségügyi ellátórendszer felkészült, akinek erre szüksége van, meg fogja kapni a gyógyulásához elengedhetetlen, "magas szintű ellátást".



Megismételte: az őszi szünet idején zajlik az iskolák fertőtlenítése, ahol korábban volt koronavírusfertőzött gyermek vagy tanár, ott a honvédség segítségével.



Az országos tisztifőorvos ismertette: míg a 34. héten a 20-29 éves korosztályból került ki a fertőzöttek 39 százaléka, a 43. hétre 12 százalékra csökkent az arányuk. Az arányok tehát eltolódtak, míg a második hullám kezdetén a fiatalabb korosztály, mostanra a középkorúak, illetve az idősebbek a leginkább érintettek.



Azt is mondta: a 43. héten már az összes fertőzött 20 és fél százaléka, vagyis minden ötödik fertőzött a 40-49 év közötti korosztályból került ki, a fertőzöttek közel 15 százaléka 65 feletti, közel 5 százalékuk pedig 15 éven aluli.



Müller Cecília szólt arról: a pozitív esetek körülbelül 20 százalékát a főváros területén azonosították, magas továbbá a pozitivitási arány Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. A legkevesebb fertőzöttet a 43. héten is Tolna megyében diagnosztizálták.



Hozzátette: Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala megyében megugrott, egy hét alatt több mint kétszeresére nőtt a fertőzöttek száma. Megjegyezte: Somogy megye az egyetlen, ahol a 43. héten kevesebb fertőzöttet azonosítottak, mint a 42. héten.



Kérdésre szólt arról is: egyetlen adat sincs arról, hogy a várandós édesanya fertőzöttsége károsította volna a magzatot, ezért a várandós, illetve szoptatós kismamák elég, ha a mindenki másra is vonatkozó higiénés szabályokat betartják. Ugyanakkor szoptatás közben is fontos a maszkviselés, valamint a rendszeres kézfertőtlenítés, amennyiben pedig tejpótlásra van szükség, a cumisüveg fertőtlenítése.