Elismerés

Uniós díjat nyert a Nébih erdőtűz-megelőzési projektje

Elnyerte az Európai Unió idei LIFE-díját az éghajlatvédelmi kategóriában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) FIRELIFE erdőtűz-megelőzési projektje - közölte kedden a hivatal az MTI-vel. Az idei döntőbe 156 LIFE-projekt kerülhetett be.



A program jutalmazásával az unió elismerte azt a példaértékű, nagymértékben összefogáson alapuló munkát, amelyet a magyar lakosság és szakemberek az erdőtüzek visszaszorítása érdekében tettek - írta Nébih , és emlékeztetett, hogy a program indulása óta egyharmadával csökkent az erdőtüzek száma az országban.



Az Európai Unió a LIFE-díjakkal a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai uniós program által támogatott leginnovatívabb és legeredményesebb projekteket jutalmazza. Az elismerést három kategóriában - éghajlat, természet- és környezetvédelem - ítélik oda minden évben. Idén a FIRELIFE mellett egy szlovén természetvédelmi, valamint egy portugál környezetvédelmi projekt érdemelte ki az elismerést.



Bár az erdőtüzet általában a közbeszédben és a statisztikai elemzések során is a természeti katasztrófák közé sorolják, a valóságban Európa-, így Magyarország-szerte is sokkal inkább az ember okozta katasztrófák csoportjába tartozik. A tűzesetek 99 százalékának keletkezése az emberhez köthető - hangsúlyozza Nébih.



A Nébih FIRELIFE programjának hatékonyságát jól mutatja, hogy a program létrejötte óta Magyarországon a tűzveszélyes napokra eső tűzesetszám 30 százalékkal csökkent, a károsodott területek kiterjedése pedig 90 százalékkal mérséklődött.



A Nébih hangsúlyozza, hogy a díj nemcsak közvetlenül az erdész, természetvédő, tűzoltó, pedagógiai és kommunikációs szakembereket felvonultató projektcsapatot illeti meg, hanem ugyanannyira szól mindazoknak az erdőgazdálkodóknak, földműveseknek, kertészkedőknek, erdőjáróknak, dohányzó gépjárművezetőknek, továbbá Magyarország minden lakosának és külföldi vendégeinek is, akik a projekt sikeréhez hozzájárultak akár csak azzal is, hogy a tüzet "óvatosan használva" elkerülték az erdőtűz kialakulását.