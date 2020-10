Szálló por

A legtöbb helyen javult a levegő minősége

Az ország nagy részén javult a levegőminőség, már csak egy település kapott kifogásolt minősítést a magas szállópor-tartalom miatt.



Az elmúlt napokban az ország számos településén volt magas a légszennyezettség. Emiatt több helyen egészségtelennek, két településen veszélyesnek is minősítették a levegőt.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden frissített térképe alapján már csak Nyíregyháza levegője számít kifogásoltnak, de megjegyezték, hogy ott is javulás várható. Az ország többi, mérőállomással megfigyelt településén elfogadható a levegőminőség.



A Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: hétfőn Budapesten is megszűnt az aeroszolszennyezettség magas szintje.