Romlott az állapota, oxigénnel segítik a koronavírusos csepeli polgármester légzését

Borbély Lénárd szerint "aki ezt nem élte át, az nem is nagyon tudja elképzelni, milyen érzés". 2020.10.26 18:47 ma.hu

Facebook-oldalán számolt be állapotáról Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere, akiről múlt héten derült ki, hogy megfertőződött a koronavírussal. A XXI. kerület vezetője arról ír, hogy a koronavírus megbetegedés óta az állapota nem javult, "csak napról napra rosszabb lett".



"Szombat este már alig tudtam levegőt venni, és így már a beszéd sem nagyon ment. Ki kellett hívni a mentőt és kórházba kerültem. Itt kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladást kaptam, az immunrendszerem összeomlott, és a véroxigén szintem folyamatosan csökken. Ezért jelenleg oxigénnel segítenek, de ezek a napok meghatározóak, hogy javulok-e, és hogyan tovább. Szombat este óta szteroidos gyógyszert, antibiotikumot és egy további gyógyszeres kezelést kapok. A nővérek nagyon kedvesek és az orvosok is. Köszönöm nekik!" - írja Borbély Lénárd, aki hozzáteszi: most azért van jobban, mert kap levegőt. Szerinte "aki ezt nem élte át, az nem is nagyon tudja elképzelni, milyen érzés".



"39 éves vagyok, minden hétköznap sportolok, sokszor hétvégén biciklizni járok, folyamatosan vitamint szedek. Akik körülöttem vírusosak lettek, mindenki könnyedebben vészeli át. Sokkal idősebben is. Ennek persze nagyon örülök! Azt viszont nem gondoltam volna, hogy velem ez történik. Tartottam a koronavírustól, de nem féltem tőle.



Arra kérek mindenkit, hogy tartson be minden kormányzati óvintézkedést, leginkább a saját érdekében. Kerüljék el a zsúfolt helyeket, a testi kontaktust, ne menjenek tömegbe. Hordjunk maszkot és tartsunk távolságot. A személyes példám jól megmutatja, hogy a koronavírus nem válogat és főleg azt, hogy nagyon alattomos.



A mielőbbi gyógyulás reményében, mindenki nagyon vigyázzon magára, a családjára, és vigyázzunk egymásra. Ez komoly felelősség!" - hívja fel a figyelmet a csepeli polgármester.