Állati

Patkány mászott egy utas nyakába a 108-as buszon - videó

Váratlan eseménnyel indult az Index egyik olvasójának a hete: a 108 E jelzésű BKK-buszon egy patkány mászott a nyakába. A rágcsálóról videót is küldött a lapnak.



A férfi hétfőn reggel munkába indult a 108 E jelzésű járaton, a busz hátsó részében foglalt helyet. Útközben egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valami mászik a nyakában, de egy hirtelen mozdulattal lesöpörte, hiszen azt gondolta, csak egy bogár jött közelebb a megszokottnál.



Ám néhány másodperc múlva megrökönyödve pillantott oldalra: egy patkány járkált fel-alá a széken.



A kezdeti sokk után meg is örökítette a rágcsáló ténykedését a buszon.



András az esetet követően írt a BKK panaszkezelésnek is, egyelőre várja a választ.



De mivel bárki felszállhat egy tömegközlekedési eszközre, így nem gondoljuk, hogy az eset a közlekedési vállalat hibája lehet.