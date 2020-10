Koronavírus

Kásler Miklós bővítette a Covid-ellátásba bevont intézmények körét

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere bővítette a Covid-ellátásba bevont intézmények körét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) vasárnap az MTI-vel.



Közleményükben kiemelték: ahogy egész Európa, Magyarország is a koronavírus-járvány meredeken felszálló szakaszában van. A körülöttünk lévő országokban és Magyarországon is dinamikusan nő a fertőzések száma.



Ezért a jövőben újabb hat vidéki kórház fogad Covid-betegeket: a váci Jávorszky Ödön Kórház, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház, a hatvani Albert Schweitzer Kórház, a Bajai Szent Rókus Kórház és az Orosházi Kórház. Ezeknek az intézményeknek az összes finanszírozott ágyszámuk 20 százalékával kell felkészülniük a Covid-betegek ellátására.



Kásler Miklós arra utasította a Covid-betegek ellátásában eddig is részt vevő kórházakat, hogy október 30-ig, péntekig az összes finanszírozott ágyszámuk 20 százaléka helyett annak 30 százalékát készítsék fel a Covid-igazolt és a Covid-gyanús betegek ellátására.



Az emberi erőforrások minisztere utasította az Országos Mentőszolgálat vezetőjét is, hogy ha az elsőhelyi felelősként kijelölt egészségügyi szolgáltató kapacitása telítődik, akkor a másodlagosan, illetve harmadlagosan kijelölt egészségügyi intézményekbe kell a kórházi ellátást igénylő, súlyos és középsúlyos, igazolt Covid-fertőzött és Covid-gyanús betegeket beszállítani.



Budapesten és Pest megyében 3+1 kórház szerepel az elsődlegesen és 11 a másodlagosan kijelölt intézmények között.



Budapest és Pest megye területén kívül elsődlegesen összesen 12 kórházba, másodlagosan 6, harmadhelyi felelősként pedig 9 intézménybe kell szállítani a kórházi ellátást igénylő, súlyos és középsúlyos, igazolt Covid-fertőzött, valamint a Covid-gyanús betegeket - olvasható az Emmi közleményében.