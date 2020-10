Kék bolygó

Podcast műsort indít Áder János

Kék bolygó címmel rendszeresen jelentkező podcast műsort indít Áder János köztársasági elnök, az egyes epizódok hétfőtől kéthetente jelennek meg. 2020.10.25 11:39 MTI

Az M1 aktuális csatornán elhangzott: a köztársasági elnök a beszélgetésekben környezetről, vízről, klímáról kérdezi szakértő vendégeit. Arról is szó lesz, hogy milyen válaszokat adunk a klímaváltozásra, a körforgásos gazdaság megteremtésére, a vízválságra vagy a fenntartható életmód biztosítására.



Az első adásban Kína - mint a világ legnagyobb károsanyag kibocsátója - 2060-ra vállalt karbonsemlegessége lesz a téma. A kínai elnök, Hszi Csin-ping szeptember végén az ENSZ virtuális közgyűlésén jelentette be, hogy várhatóan már csak 2030-ig növekszik a szén-dioxid-termelésük, és 2060-ra elérik, hogy az ország egyáltalán nem bocsát ki szén-dioxidot.



Az első adás vendége Bartus Gábor környezetgazdász lesz, aki szerint a kínai társadalom ott tart, hogy nem szenved hiányt semmiben, mindent előállít a maga számára. Azonban most kezdik észrevenni, hogy ennek az lett az ára, hogy súlyosan szennyezetté vált az ország levegője.



Bartus Gábor szerint a kínai városok többsége kifejezetten élhetetlen, és Kína már olyan ország, ahol nagyon sokan halnak meg a levegőszennyezésre visszavezethető megbetegedésben.



A köztársasági elnök ugyanakkor rámutat arra, hogy a kínai elnök bejelentése a karbonsemlegességről talán nem is akkora meglepetés, hiszen az ázsiai ország évek óta kiveszi a részét a fenntartható élet eszközeinek gyártásából.



Már ma is Kína gyártja a világon a napelemek 70 százalékát, a szélkerekek felét és az elektromos autók elterjedéséhez szükséges litium ionos akkumulátorok 77 százalékát, tehát egy technológiaváltás már a bejelentés előtt beindult - hívja fel a figyelmet a köztársasági elnök.



Áder János első podcastja a karbonsemlegességet kitűző Kínáról hétfőn 10 órától lesz elérhető az interneten.