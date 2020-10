Nagy bejelentés

Berki Krisztián pártot alapít, bejutna a parlamentbe

2020.10.25 10:26 ma.hu

Pártot alapítottam, jelenleg bejegyzés alatt áll - jelentette be Berki Krisztián a #Bochkor ma este adásba kerülő részének felvételén az ATV-ben. Tervei szerint leendő pártja mind a 106 egyéni választókerületben képviselőjelöltet indít 2022-ben.



Arra a kérdésre, hogy mindezt a 150 milliós állami támogatás miatt teszi-e, Berki azt válaszolta, hogy "most már kicsivel több" az állami támogatás. A celeb azt is mondta, hogy cél a parlamentbe jutás és bízik abban, hogy az ehhez szükséges mintegy 270 ezer szavazatot össze tudják szedni.



Berki Krisztián - aki tavaly a főpolgármester-választáson is indult - arra a kérdésre, hogy az általa alapított párt milyen ideológiát tart magáénak, azt válaszolta: nincs jobb- vagy baloldal, csak őszinteség van.