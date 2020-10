Ünnep

Október 23. - Szakértő: az egész világ tiszteletét kivívta a forradalom

Az egész világ tiszteletét vívta ki, hogy az 1956-os forradalomban a magyarok óriási túlerővel szemben, minden áron küzdöttek a demokráciáért - közölte a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa pénteken az M1 aktuális csatornán.



Kiss Dávid azt mondta: Magyarország ezért lehet büszke az 56-os forradalomra, amelynek eseményeiből a későbbi generációk is meríthetnek majd.



Az előzményeket felelevenítve kiemelte: a forradalomhoz a többpártrendszer megszüntetése, az egyeduralom kiépítése, sorozatos jogsértések vezetettek, és az is közrejátszott, hogy akkoriban több országban is forradalom robbant ki, például az NDK-ban és Lengyelországban.