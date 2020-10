Koronavírus-járvány

Tisztifőorvos: a második hullám meredeken emelkedő szakasza figyelhető meg

Az elmúlt 24 órában 2066 pozitív esetet mutattak ki, a járvány kezdete óta így már 52 278 magyarországi igazolt fertőzöttet regisztráltak. 2020.10.23 18:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza figyelhető meg, ami miatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére - nyilatkozta pénteken az országos tisztifőorvos a közmédiának.



Müller Cecília úgy fogalmazott, a járvány második hullámának nagyon aktív szakasza figyelhető meg Európában, valamint az egész világon, és ez alól Magyarország sem kivétel.



Az elmúlt 24 órában 2066 pozitív esetet mutattak ki, a járvány kezdete óta így már 52 278 magyarországi igazolt fertőzöttet regisztráltak - közölte.



Kiemelte, jelenleg 2209 beteget ápolnak kórházban, 200-an vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília elmondta, a kockázati csoportokba tartozó betegeknél már középsúlyos esetekben is javasolják a kórházi kezelést, bizonyos alapbetegségek esetén ugyanis akár óráról órára romolhat a fertőzöttek egészségi állapota.



A tisztifőorvos arra kérte a kórházba kerülőket, ne ijedjenek meg, az egészségügyi intézményekben biztonságos és gyors ellátásra számíthatnak.



Szólt arról is, hogy az elmúlt napokban bevezetett úgynevezett antigén alapú gyorsteszteknek köszönhetően már a kórházba érkezés előtt megállapítható az esetleges fertőzöttség, ami nagy segítséget jelent az intézményeknek.



Müller Cecília emlékeztetett, a kormány döntése alapján péntektől a szabadtéri rendezvényeken és sporteseményeken is maszkot kell viselni, mivel az jól bevált megelőző eszköz, ugyanis több mint 80 százalék feletti védelmet nyújt a viselőjének és a vele érintkezőknek.

A tisztifőorvos a diákok őszi szünetére tekintettel arra kérte a szülőket, ne szervezzenek más gyerekekkel közös programokat, hanem maradjanak saját háztartásukban gyermekeikkel.



Kiemelte, 100 ezer 6 és 35 hónap közötti gyerekeknek való influenza elleni oltást rendeltek, amelyekhez a háziorvosok a jövő héttől juthatnak hozzá. Ez a mennyiség elegendő lesz a legkisebbek beoltására, továbbá a kormány döntése értelmében ingyenes hozzáférhető, így nem jelent majd többletterhet a családoknak - mondta Müller Cecília, majd megjegyezte, unokái minden évben megkapják ezt a védőoltást.



Közölte, a Richter magyar gyógyszergyártó cég rendelkezésükre bocsátotta a remdesivir nevű készítményt a klinikai vizsgálatokra. Ezt a szert az orvosok - más beavatkozások megléte mellett - eddig hatékonynak ítélték a koronavírus ellen.



Müller Cecília közölte: 41 kórházban ápolnak koronavírusos beteget, céljuk, hogy a jövőben koncentráltabban kezelhessék őket.



Hangsúlyozta, a védekezés első vonalába emelt egyetemi kórházakban óriási kapacitások vannak.



A tisztifőorvos elmondta, Magyarország az Európai Unió középmezőnyében van a koronavírus fertőzöttség és elhalálozása arányában. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az adatok gyűjtése nemzetközileg nem egységes, Magyarország például minden olyan, akár halálos betegségben szenvedő elhunytat is a koronavírus áldozataként tart számon, akinél valaha diagnosztizálták a fertőzöttséget.