Koronavírus-járvány

Orbán Viktor részvételével október 23-án is ülésezett az operatív törzs - videó

A cél az, hogy a magyarok az elsők között juthassanak koronavírus elleni, megbízható minőségű vakcinához - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki ülése után a Facebookra feltöltött videóban. A kormányfő hangsúlyozta: a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése.



Kifejtette: a járvány egész Európában emelkedő pályán van, Magyarországon is, "nagyjából Ausztria magasságában vagyunk".



Orbán Viktor közölte: Magyarországon 42 kórházban 2209 beteget látnak el, az "egészségügy állja a sarat", ami elsősorban annak köszönhető, hogy az orvosok és az ápolók európai mércével mérve is kimagaslóan teljesítenek. Ezért a kormányfő köszönetet mondott nekik.



Beszámolt arról is, hogy az operatív törzs ülésén áttekintették a maszkviselés szabályait. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "adtunk elegendő türelmi időt, mindenki megérthette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése".



Orbán Viktor ezért arra utasította Pintér Sándor belügyminisztert, szerezzen érvényt a hatályban lévő jogszabályoknak, és érje el, hogy a maszkviselés általánossá váljon.



A tanácskozáson szó volt az influenzaoltásról is, amely a háziorvosoknál érhető el, ingyenes, a költségeit az állam fedezi, a beszerzés, az ellátás és a kiszállítás pedig folyamatos - mondta a miniszterelnök, hozzátéve: a 3 évnél fiatalabb gyerekek is megkapják az influenza elleni ingyenes védőoltást.



A koronavírus elleni vakcináról az a tájékoztatás hangzott el az operatív törzs ülésén, hogy Magyarország az összes európai beszerzési programban részt vesz - közölte.



Felszólította ugyanakkor az operatív törzset, hogy egyidejűleg tájékozódjon az orosz és a kínai vakcinák előállításának és beszerzésének körülményeiről is.



Ugyanis "a cél az, hogy Magyarország polgárai minél hamarabb, megbízható minőségben, de az elsők között juthassanak koronavírus elleni vakcinához" - hangsúlyozta Orbán Viktor.