Mindenkit a mancsa köré csavar a fejbelőtt kutyus

„Pár napja egy szörnyeteg fejbe lőtte, azóta ismeretlen helyen és emberek között van, túl van egy nagy operáción és mindenre hogy reagál? Bújik, kapaszkodik, állandóan keresi az ember társaságát” – írta Facebook-oldalán az állatot gondozásba vevő Noé Állatotthon Alapítvány.



A Füzesabonyi Rendőrkapitányságon jelenleg is folyik a bűnügyi eljárás Shot – ezt a nevet kapta az eb – ügyében. Gyűjtik a bizonyítékokat, egy nagyon lelkiismeretes előadóhoz került az ügy.



Az állatmentők egyeztettek a kutyát megműtő orvossal is, aki azzal kezdte, hogy bizony valószínűleg ez a kiskutya az egyik legszerencsésebb, akivel valaha találkozott. Közelről fejbe lőtték egy golyós fegyverrel, a golyó a szemén keresztül hatolt be és a füle alatt/mögött távozott. Eltört a járomcsontja, megütődött a koponyája, valószínűleg agyrázkódása is lett, de nagyon úgy tűnik, hogy az agya nem sérült. A bent maradt ólomdarabok okozhatnak sajnos még gondot.



„Boda doktor úr persze kitisztította a területet, de a kilökődéssel még lehet gond. Most még egy nyomó tampon van az eltávolított szemgolyó sebhelyén, de eddig minden jól alakul! És a szépfiú persze már minden szívet a Délpesti Állatgyógyászati Központ és Sebészeti Centrumban a mancsa köré csavart” – írták megmentői.



Aki teheti, támogassa őket:

- Bankszámlaszám: OTP 11710002-20083777

- PayPal utalással: info@noeallatotthon.hu

A közlemény rovatba be kell írni, hogy: Shot



Illetve lehet még támogatni őket a NOÉ Állatotthon ADHAT Segélyvonalának hívásával, amelyre SMS is küldhető! Csak hívni kell a 13600-as telefonszámot (mindenféle előhívó nélkül!), majd az automata bejelentkezése után meg kell adni a NOÉ Állatotthon kódját: 63. Ha könnyebb az sms, akkor a 13600-as számra kell elküldeni a 63-at. Egy telefonhívás vagy egy üzenet értéke 500 Ft. Ennyit kapnak, és ennyit is számláznak az adott telefonszámlára! Jelenleg a Telekom, Telenor, Vodafone és az Invitel hálózatából érhető el a szolgáltatás.