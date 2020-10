Gabona

Drágul a búza, készülhetünk a kenyérárak emelkedésére

A Gabonatermesztők Országos Szövetsége nem sok jóval biztatja az 1,2 millió tonna búzát kenyér formájában elfogyasztó magyar lakosságot.



Körülbelül 20 százalékkal drágult idén a búza. Ez egyrészt az aszályos időjárásnak, másrészt a megnövekedett keresletnek köszönhető, sokan ugyanis féltek a koronavírus-járvány második és harmadik szakaszától, és felvásárlásba kezdtek, ez pedig felhajtotta a gabona árát.



A búza drágulása miatt a pékáruk is drágulhatnak, igaz, ezek kisebb mértékben, így véli a Gabonatermesztők Országos Szövetsége.



"Magyarországon a gabona és a búza árát is a nemzetközi piacok határozzák meg.



A világpiaci árak emelkedtek, a chicagói tőzsdén rekordárak vannak, az európai piacok is magasan vannak, és még további emelkedés várható" - vázolta a helyzetet az InfoRádió megkeresésére Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége elnöke.



Közben az aszály miatt kevesebb búza is termett az idén, de mennyiségi probléma így sincs.



"5 millió tonnáról beszélünk. A belső felhasználás 2,5 millió tonna, ebből malomipari termékekre megy 1,2 millió tonna, ebből lesz kenyér. Ha valaki utánaszámol, ugyanennyi exportárualap is van, nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy minden kiló megtermett búza fele megy exportra.



Hogy a termékláncon ki hogyan tudja érvényesíteni áremelési szándékát, abban nincs egység, és nem mindenkinek egyforma az érdekérvényesítő képessége Petőházi Tamás szerint, de a kenyérár valóban 20 százalék körül emelkedhet, hisz az üzemanyagár, a logisztika ára és az energiaár is nőtt, a legnagyobb tétel pedig a munka drágulása.