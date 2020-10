Koronavírus-járvány

Müller Cecília: a járvány felfutó szakaszában vagyunk - videó

Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, "bizony emelkedőek" a számok, és egyre több az elvesztett élet is, "ez a járvány természete". 56 és 97 év közötti az elhunytak száma, de mindenkinél be tudtak azonosítani krónikus betegséget, akár többet is.



Több az autoimmun beteg az elhunytak között most, mint korábban, de továbbra is a szívbetegek, a daganatosok és a pajzsmirigybetegek a fő veszélyeztetettek.



"Minden adat emelkedik, a járvány most kiteljesedni látszik. Egy nap alatt 16 ezer laboratóriumi vizsgálat is történt" - jegyezte meg.