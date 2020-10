Gyűjtés indult

Több millió forintba kerül a zebrán elgázolt kisgyermek kezelése

Zétény súlyos koponyasérülést szenvedett, a kórházba szállítás után több életmentő műtétet hajtottak végre rajta. 2020.10.21 20:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyűjtést indítottak annak a kisgyereknek a javára, akit a zebrán ütött el egy autós, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A Nagykanizsán történt baleset miatt a gyerek olyan súlyosan megsérült, hogy 50 százalékos mozgás- és értelmi fogyatékosságot állapítottak meg nála. A kezelése több millió forintba kerül.



Egy zebrán ütötték el az anyát és 4 éves gyerekét 2018 áprilisában. Az autót vezető nő - aki mögött ott ültek saját gyerekei is - megállás nélkül továbbhajtott.



Zétény súlyos koponyasérülést szenvedett, a kórházba szállítás után több életmentő műtétet hajtottak végre rajta.



"Budapesten megállapították hogy 50 százalékos mozgás és értelmi fogyatékosságot szenvedett a baleset következtében. Különféle kezelésre, terápiákra hordjuk: van, ami támogatott, de nagyon sok ezek közül fizetős, magán úton járunk vele, és ez nagyon sok utazással jár, ami szintén pénzbe kerül" - mondta az ATV Híradójában Gondi Norbert. A családban egyelőre csak az apa dolgozik, mivel Zéti édesanyja ápolási segélyen van, hogy minden percét a gyerekkel tölthesse. Nehezen jönnek ki a havi pénzükből, főleg úgy, hogy Zétény ápolása és kezelése nagyon sokba kerül.



A kanizsai civilek gyűjtést indítottak a közösségi hálón ezzel támogatva a családot és a kezelés finanszírozását. 3 nap alatt, több mint 700.000 forint gyűlt össze a több száz adakozónak köszönhetően. Az anya könnyeivel küszködve mesélte, milyen megpróbáltatásokon mennek keresztül.



"Ezt a lelki terhet a még a mai napig nem tudjuk feldolgozni. Oltári nagy teher ez, mert tudjuk, hogy milyen volt a balesete előtt, és most milyen lett: egy egész más kisfiút kaptunk meg. De ügyes, és szépen fejlődik. Pesten van egy robot rehabilitációs központ, ahova most el szeretnénk vinni Zétényt, azt láttuk, hogy lehet, hogy sokat segítene neki még a fejlődésében" - nyilatkozta Vuk Éva.



Zétény már óvodába jár, de csak a délelőttöt tölti ott, és akkor is bukósisakot kell viselnie, nehogy megsérüljön a nyílt koponyaműtét helye. A délután kezelésekkel telik, ami többek között az adományok köszönhetően valósulhat meg. A balesetet okozó autóvezetőt cserbenhagyásos gázolással vádolják, a per a jövő héten kezdődik.