Földmozgás

Újabb rengés Borsodban - Miskolc alatt mozdult meg a föld

2020. október 19-én 11 óra 50 perckor földrengés keletkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsózsolca közelében, mintegy 4 km-es mélységben. A földmozgás magnitúdója 2,8 volt a Richter-féle skálán - írta Facebook-oldalán az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.



Az obszervatóriumba beérkezett információk szerint földrengést a lakosság érzékelte Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádkak, Kistokaj, Miskolc, Onga, Sajólád, és Sajópetri településeken.



A szemtanúk az alábbiakról számoltak be:



“Mintha egy 40 tonnás kamion csapódna be szomszédba” - Alsózsolca



“Egy nagyobb lökést éreztem, éppen az ágyban feküdtem és mintha meglökték volna az ágyat. A szobaajtó is és a szekrénysor is megzörrent. Közben tompa zajt, morajlást lehetett hallani.” - Hernádkak



“Lökés szerű morajlással zajlódott le 11:50kor” - Onga



“Sokkal erősebb volt mint a 2020. 10. 10-i földrengés.” - Sajópetri



Legutóbb 2020. október 10-én 5 óra 55 perckor pattant ki érezhető, 2,1-es magnitúdójú földrengés a térségben.



Aki érezte a földmozgást, töltse ki az obszervatórium kérdőívét >>>