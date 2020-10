Kormány

Megújult a kormányzati portál

Megújult a kormány hivatalos internetes oldala; az új portál jóval áttekinthetőbb és egyúttal nagyobb teret ad a képi tartalmaknak és videóknak - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-vel.



Dömötör Csaba közleményében azt írta, az oldal tervezésekor azt is figyelembe vették, hogy a hírolvasás egyre inkább mobil eszközökön történik.



Megújult a dokumentumtár is, amelynek segítségével az eddigiekhez képest könnyebben lehet böngészni az átláthatóságot szolgáló dokumentumok között. Minden egyes minisztérium külön aloldallal rendelkezik - írta.



Az eddigi kormányzati oldal archívumként ezután is elérhető lesz.