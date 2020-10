Országgyűlés

A Kúria elnökéről szavaz a parlament

Az ülés hétfőn 13 órakor három, a közelmúltban elhunyt egykori képviselőre: Mandur Lászlóra (MSZP), Szili Sándorra (MSZP) és Tarnóczky Attilára (MDF) történő emlékezéssel kezdődik. 2020.10.18 12:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négynapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő két hétben. A képviselők hétfőn titkos szavazással döntenek a Kúria elnökének személyéről, szerdán pedig a tavalyi költségvetés elszámolását tárgyalják.



Ezt követően a magyar-bolgár barátság napjáról lesz szó, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.



A parlament első döntésével egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról határoz, ami után a Kúria elnökének választhatja Varga Zsolt Andrást, aki a kétharmados támogatás megszerzése esetén le is teheti esküjét.



A képviselők ezúttal is két órában tehetnek fel azonnali kérdéseket a kormány tagjainak.



Kedden reggel 9 órakor napirend előtt felszólalásokkal kezdődik az ülésnap, majd szavazások következnek.



Ekkor várható döntés a hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelméről szóló kormányzati javaslatról.



A nap további részében hat előterjesztés általános vitáját bonyolítják le. Terítékre kerülnek például a kormány adómódosítási javaslatai, valamint a családi gazdaságokról szóló törvényjavaslat is.



Szerdán reggel 8 órától a tavalyi költségvetés zárszámadását tárgyalják a képviselők, ami mellett kizárólag a polgári perrendtartásról szóló törvénymódosítás általános vitája kerül napirendre.



Az Országgyűlés következő ülése október 26-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el két órában.