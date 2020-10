Koronavírus-járvány

Mégsem kapnak százszázalékos táppénzt a karanténba küldött tanárok

Országszerte több tízezer forinttal kevesebb fizetést kaptak azok a pedagógusok, akik hatósági házi karanténban voltak – értesült az InfoRádió. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megerősítette, az érdekképviselet országos választmányának tagja elmondta: Kásler Miklós miniszter nyilatkozata alapján arra számítottak, hogy a hazaküldött tanárok 100 százalékos táppénzt kapnak, de kiderült, hogy csak 60 százalékosat, mert nem bizonyították, hogy az iskolában fertőződtek meg vagy lettek úgynevezett szoros kontaktok.



Országosan elenyésző lehet azoknak a pedagógusoknak a száma, akiknek nem 60, hanem 100 százalékos táppénzt állapítanak meg, ha valamilyen okból karanténba kényszerülnek. A szerencséseknek az intézményvezető otthoni munkavégzést rendel el, így a teljes illetményüket kaphatják – mondta az InfoRádióban Nagy Erzsébet.



A PDSZ szerint ugyanakkor nem szabadna annyiban hagyni a dolgot, ugyanis utólag is meg lehet állapítani, hogy foglalkozási megbetegedésről van szó, a gyanút az intézményvezetőnek kell jeleznie a munkaügyi központnak. Az érdekképviselet országos választmányának tagja hozzátette, a dolog rákfenéje, hogy a vizsgálat során bizonyítania kell az érintettnek, hogy a munkahelyén fertőződött meg, de siker esetén utólagosan is jár a 100 százalékos táppénz. A szakszervezet viszont éppen ennek rendkívüli nehézsége miatt tartja „parasztvakításnak” az Emmi vezetőjének, Kásler Miklósnak a bejelentését.



Elvileg ha úgynevezett szoros kontaktként kerülnek hatósági házi karanténba, mert az osztályukban egy tanítvány Covid-pozitív lett, esetleg ők maguk is, akkor százszázalékos táppénzt kapnak, csak épp nem ennek megfelelően történik az eljárás. A PDSZ azért kéri minden érintett tanártól, állítsák azt, hogy foglalkozási megbetegedésről van szó esetükben, mert egyébként, ha lennének kisebb légúti problémáik, még simán bejárnának dolgozni, most viszont más a helyzet: súlyos keresetkiesést jelent számukra a járványhelyzet.



Az érdekképviselet országos választmányának tagja arra is kitért, hogy „elfogtak” egy járványügyi osztályvezetői levelet, amelyet a Ne dolgozz ingyen! nevű internetes oldalukon közzé is tettek, amiben alacsony kockázatúnak minősítik a pedagógusi foglalkozásban dolgozókat,



annak ellenére, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott protokoll alapján sem minősülnének annak. Hiszen, mint emlékeztetett, jellemzően 15 percnél több időt töltenek a gyermekekkel, rendszerint egy adott helyiségben, tanteremben, ahol most már a hideg idő beálltával a szellőztetés sem könnyen megoldható. Ehhez párosul, hogy nehezen betarthatók a biztonsági távolságok, ráadásul sok iskolában a maszkviselés sem kötelező a tanórán, amit a PDSZ egyébként szorgalmazna.

Bár egyértelműnek tűnhet, hogy amennyiben egy tanár csak szoros kontaktnak minősül egy megbetegedett diák miatt, akkor foglalkozási megbetegedésről van szó, a PDSZ jogsegélyszolgálatának a tapasztalatai szerint ma Magyarországon ezt nagyon nehézkesen állapítják meg, mondván, hogy a pedagógus bárhol megfertőződhetett – panaszolta Nagy Erzsébet, „követelve” a kormánytól, főként Kásler Miklós bejelentése nyomán, hogy legyen ennek egy automatikus menetrendje, és ne a 7-es (60 százalékos táppénz), hanem a foglalkozási megbetegedés kódjával (100 százalékos táppénz) jelentsék le azokat az oktatásban dolgozókat, akik hatósági házi karanténba kerülnek.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményben reagált. A tárca azt írja, hogy „amennyiben a pedagógus a megbetegedését megelőző időben a feladatait ellátta, tehát vélelmezhető, hogy munkavégzés közben kapta el a fertőzést, akkor esete foglalkozási megbetegedésnek minősül, számára 100 százalékos táppénz jár. A munkáltató ebben az esetben jogosult arra, hogy a teljes táppénz biztosításához szükséges lépéseket megtegye az illetékes munkavédelmi hatóság felé. Annak a pedagógusnak, aki hatósági karanténban van, de tünetmentes, ha lehetősége van otthonról munkát végezni és vállalja is azt, otthoni munkavégzést rendelhet el a munkáltató. Ebben az esetben természetesen nem kell táppénzre mennie, hiszen munkát végez, így a teljes fizetését megkapja.”