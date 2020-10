Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: már a háziorvosoknál van az influenza elleni védőoltás

Müller Cecília arra kérte a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozókat, hogy éljenek az idén mindenkinek ingyenesen biztosított védőoltás lehetőségével. 2020.10.15 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megérkezett a háziorvosi praxisokba és az üzemorvosokhoz az influenza elleni védőoltás - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília arra kérte a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozókat, hogy éljenek az idén mindenkinek ingyenesen biztosított védőoltás lehetőségével. Javasolta, telefonon keressék meg háziorvosukat, akitől olyan időpontot kapnak, amikor nem érintkeznek a betegforgalommal a váróteremben.



Elmondta: kétféle oltóanyag van, a 6-35 hónapos gyermekek két oltást kapnak, a felnőtteknek adható, három komponensű vakcina két A típusú és egy B típusú influenzatörzs ellen nyújt védelmet. Járványként jellemzően az A típusú influenza jelenik meg, a védőoltás tehát kellő védelmet biztosít járvány esetén.



A tisztifőorvos kitért arra: a koronavírus ellen az influenza elleni védőoltás nem ad védelmet, ugyanakkor mindkét vírus "célszerve az alsólégúti traktus", ezért fontos legalább az egyik ellen védekezni. A védőoltás iránt alacsony volt az érdeklődés az elmúlt években, bízik abban, hogy ez idén sokkal magasabb lesz - jegyezte meg.



Hozzátette: nemcsak a krónikus betegségben szenvedőknek, hanem a munkájuk miatt magas kockázati csoportba tartozóknak is különösen fontos beoltatni magukat. Példaként említette az egészségügyben, a szociális intézményekben dolgozókat, a kormánytisztviselőket, a rendvédelemben és a közlekedésben dolgozókat, akik sok emberrel találkoznak munkájuk során.



Müller Cecília azzal a kéréssel fordult az emberekhez, hogy bár a koronavírus ellen számos praktikáról hallani, csak a "bizonyítottan hatékony, hatásos, tudományos alapon kifejlesztett" lehetőségekkel éljenek. Negatív példaként egy kísérleti stádiumban lévő orrsprayt említett. Ez egy allergia elleni spray, amelynek klinikailag még nem bizonyított a hatása, óva int mindenkit attól, hogy "túl sűrűn és egyáltalán használja" - mondta. Hozzátette: "ártani is tudunk vele", mert ha gyakran használunk egy ilyen készítményt, kiszárad az orr nyálkahártyája, amely "kedvező alapot biztosít kórokozók megtelepedéséhez".



Az országos tisztifőorvost megkérdezték: mennyire megbízhatók azok az internetes oldalak, amelyeken az elmúlt napokban a koronavírus kezeléséhez használt gyógyszereket kínáltak, és hozzá lehet-e jutni ilyen készítményekhez magányszemélyként? Ezek a gyógyszerek intézményi használatra szolgálnak, egy részüknek még törzskönyve sincs, nem tudja, magánszemélyek honnan juthatnak hozzá - válaszolt.



"Semmiképpen sem szabad ilyen gyógyszert vásárolni, ha ilyennel találkoznak, bejelentést kérünk, hiszen súlyos egészségkárosodással kell számolnia annak, aki bizonytalan eredetű, ismeretlen szereket vesz magához" - közölte.

Müller Cecília szólt arról is, hogy gyorstesztet se vásároljon senki az internetet, mert azok nem alkalmasak, nem is engedélyezettek egyéni használatra. "Ma már egyre jobb, magának a vírus valamelyik alkotórészének kimutatásán alapuló gyorstesztek vannak, ezek megbízhatósága bizonyos keretek között egészen jó, de kizárólag egészségügyi szakszemélyzet tudja értékelni".



Az országos tisztifőorvos kitért arra is, hogy első, második és harmadik körös ellátóhelyeket jelöltek ki a koronavírus-betegek kezelésére. Ha az első körös ellátóhelyek telítettsége eléri a 80 százalékot, "belépnek" a második körös intézmények. Budapesten a kijelölt három első körös kórház telítettsége jelenleg 50-70 azázalékos.



Müller Cecília hangsúlyozta, hogy az óvodák, iskolák, működése zavartalan. Köszönetet mondott a pedagógusoknak, a szülőknek, gyerekeknek és mindazoknak, akik ezt lehetővé teszik, akik biztosítják a nevelő- és oktatómunkához szükséges nyugalmat. Egyúttal jelezte, az operatív törzs 48 óvodában, 24 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 188 osztályban és 9 iskolában digitális tanrendben folyik az oktatás. Ez a szám alacsony az összes intézményhez viszonyítva - mondta.



A járványügyi adatokról elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 950 embernél mutatták ki a fertőzést, 29 idős, krónikus beteg meghalt. Egyikük 60 éves, a többiek 66 és 89 év közöttiek voltak. Velük együtt 1052-re emelkedett a járvány kezdete óta a koronavírussal összefüggésben elhunytak száma.



Kórházban 1557-en, lélegeztetőgépen 167-en vannak - sorolta. Megjegyezte, a súlyos betegek kórházi ápolása során gyakran előfordul, hogy a betegség gyorsan halad előre, ezért adott esetben lélegeztetésre is szükség lehet.

Kiemelte, hogy 28 052 aktív fertőzöttet tartanak nyilván és eddig 861 620 laboratóriumi PCR-tesztet végeztek el. Rámutatott: nő a gyógyultak száma, már 12 628 ember gyógyult meg a betegségből, egyre nehezebb ugyanakkor definiálni a gyógyultság állapotát. Hangsúlyozta, a gyógyulás szempontjából a klinikai állapot a döntő: vannak, akik jó általános állapotban, gyógyultan távoznak az egészségügyi intézményből vagy az otthonukból, ugyanakkor még hetekig előfordul, hogy a tesztjük pozitív eredményt mutat. "A vírus örökítőanyagának kimutatása PCR-vizsgálattal nem jelent automatikusan fertőzőképességet. Ha orvos gyógyulttá nyilvánítja őket, nyugodtan mehetnek közösségbe, nem fertőzők" - jelentette ki.



Kérdésre válaszolva elmondta, Nyíregyháza és Debrecen szennyvízében kis mértékben emelkedik az örökítőanyag, ami arra utal, hogy néhány napon belül e két városban nőhet a fertőzöttek száma. "Etért még inkább vigyázzunk, tartsuk be a higiéniás rendszabályokat" - hangoztatta.



Müller Cecília felhívta a figyelmet: a koronavírus elleni hatékony védekezés részeként "az egészségi állapotunkat a lehető legjobb szinten kell tartanunk, hogy a vírus ne okozzon súlyos szövődményeket, maradandó egészségkárosodást".