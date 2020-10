Koronavírus-járvány

Müller Cecília: van, aki pozitív teszteredménnyel is mehet közösségbe

Egyre nehezebb definiálni a gyógyultság fogalmát, hetekig előfordul a betegség után, hogy valaki még pozitív vagy negatív teszteredményt produkál, miközben már nem fertőz, mehet közösségbe. 2020.10.15 12:53 ma.hu

Elhunyt huszonkilenc idős, krónikus beteg, és újabb 950 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. 41 732-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1052-ra emelkedett, 12 628-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 28 052. Az aktív fertőzöttek 33 százaléka, az elhunytak 43 százaléka, a gyógyultak 31 százaléka budapesti. 1555 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 167-en vannak lélegeztetőgépen.



Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján az elhunytakkal kapcsolatban elmondta: elemezve betegségeiket, valóban jelentős egészségügyi problémákkal küzdöttek, hosszantartóan, mind évek óta meglévő betegséggel küzdött, idős emberek, 65-90 év közöttiek voltak, egyetlen hölgy volt csak 60 éves.



Az elhunytak betegségeit elemezve kiderült: kétharmadánál szív-, érrendszeri betegséget találtak, de légzési elégtelenség, daganatos és anyagcserebetegek is voltak, ezek közül a cukorbetegség volt a legjellemzőbb. Ezek jól tükrözik hazánk megbetegedési struktúráját is.



"Szerencsére a gyógyultak száma is jelentősen növekszik" - tette hozzá, "mindazonáltal, egyre nehezebb definiálni a gyógyultságnak az állapotát, hiszen a laborvizsgálatokon túl a klinikai állapot elsősorban a döntő a gyógyulás szempontjából. Vannak olyan személyek, akik jó általános állapotban, gyógyultan távoznak az intézményből, vagy az otthonukból, de olykor még hetekig előfordul, hogy negatív vagy pozitív tesztet produkálnak. Ők már nem fertőző betegek, ha az orvos gyógyulttá nyilvánítja őket, akkor nyugodtan mehetnek közösségbe, ők a továbbiakban nem fertőznek" - jelentette ki.



"Ha kimutatjuk a vírusnak az örökítőanyagát PCR-vizsgálattal, az automatikusa nem jelent fertőzőképességet, ez a két fogalom eltér egymástól" - hívta fel a figyelmet.