Járvány

Három másik megyeszékhelyről is Szekszárdra viszik a koronavírusos betegeket

2020.10.14 19:41 ma.hu

Egy új eljárásrend szerint ezentúl Tolna megyében látják el a Somogy, Baranya és Fejér megyei koronavírus kórházi eseteket is. Az egyébként is túlterhelt országos mentőszolgálat feladata lesz, hogy a betegeket Szekszárdra szállítsa a másik három megyeszékhelyről. A szekszárdi ellenzék felháborodottan értesült a hírről.



"Semmiféle tájékoztatást nem kaptunk hivatalosan arról, hogy a szekszárdi kórházba alig vesznek föl nagyon új betegeket, mert szinte senki csak a sürgősségi ellátás folyik" - mondta az ATV Híradónak a szekszárdi önkormányzat egészségügyi bizottságának ellenzéki képviselője. Rácz Zoltán azt mondja, számára egyszerűen felfoghatatlan, hogy Kaposvárról, Pécsről és Székesfehérvárról is a Tolnai Megyeszékhelyre szállítják a Covid-fertőzött betegeket, miközben mindhárom városban működik kórházkomplexum, sőt Pécsett Covid-osztályt is kialakítottak.



A képviselő szerint a járványrészleg miatt a Szekszárdi Balassa kórházban osztályokat ürítettek ki, a betegeket pedig méltatlan körülmények közé helyezték. Mint mondja, emiatt sok a panasz. Kerestük az illetékes minisztériumot, hogy megtudjuk, miért Szekszárdra szállítják az ellátásra szoruló Covid fertőzötteket, egyelőre nem válaszoltak megkeresésünkre.