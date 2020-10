Koronavírus

Országos tisztifőorvos: az új gyógyszert a középsúlyos állapotú betegek kapják

Ezen a héten minden háziorvosi praxisba megérkezik az influenza elleni védőoltás - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.



Müller Cecília arra kérte a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozó betegeket, hogy éljenek az ingyenes védőoltás lehetőségével.



A védőoltás legkésőbb október 20-ig minden praxisban ott lesz, de van olyan praxis, ahol már megkezdték az oltás beadását - tette hozzá.



Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy jelentősen növeli a koronavírusos megbetegedés szövődményeinek kockázatát az elhanyagolt, nem rendszeresen karbantartott alapbetegség. A tisztifőorvos arra kérte a rendszeres gyógyszerszedőket, hogy többször konzultáljanak a háziorvosukkal.



Közölte: a csoportosulások elkerülése érdekében október 23-án központi eseményként csak zászlófelvonás és díjátadás lesz megtartva; a tisztifőorvos az önkormányzatoktól és más szervezetektől is azt kérte, ezt tekintsék irányadónak.



Beszámolt arról is, hogy az egészségügyben tavasszal kezdődött szakmai képzéseken júliusig 26 046-an vettek részt, a teljes képzési programot 4434 orvos, 15 545 ápoló és 1901 segédápoló végezte el.



Müller Cecília hangsúlyozta, annak érdekében, hogy valamennyi kórházi ápolásra szoruló koronavírus-beteg megfelelő ellátást kapjon, tervszerű védekezés zajlik.



Folyamatos az intézmények kijelölése, a szakemberek átvezénylése, az önkéntesek belépése az ápolásba. Tekintettel vannak arra is, hogy ahonnan munkaerőt vezényelnek át, ott is fenn kell hogy maradjon az ellátás. Kilencszáz és ezer között van jelenleg a kirendelt egészségügyi dolgozói létszám - tette hozzá.



Beszélt arról is, hogy megkezdődött a Richter gyógyszergyár által generikumként kifejlesztett remdesivir hatóanyag betegeken történő klinikai kipróbálása, vizsgálata. Az antivirális szert a középsúlyos állapotú betegek kapják, és felére csökkentheti a halálozást.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília kitért arra, hogy sem Magyarországon, sem a nemzetközi szakirodalomban nem dokumentáltak még olyan esetet, hogy koronavírus-pozitív kismama - akár a várandóság alatt, akár a szoptatási időszak alatt - átadta volna a fertőzést újszülöttjének.



Ez rendkívül jó és biztató hír - emelte ki a szakember, hozzátéve ugyanakkor, hogy ezek az esetek sokkal szorosabb megfigyelést igényelnek. Elmondta, Magyarországon "néhány ilyen esettel találkoztak", de egyiknél sem fertőzte meg az anya a csecsemőjét. Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a vírusátadás légúti terjedésben történik, ezért az igazoltan pozitív, szoptató kismamáknak a maszkviselést ajánlotta.



A szociális intézményekről szólva Müller Cecília elmondta, az 1600 ilyen intézményből 52-ben van jelen a vírus, és 641 embert tartanak nyilván fertőzöttként. Tömeges megbetegedés sehol sincs, jellemzően öt alatti egy-egy intézményben a pozitív esetek száma.

A szakember kérdésre reagálva elmondta, a magánúton elvégzett PCR-tesztek eredményei - függetlenül a pozitivitástól - bekerülnek a központi nyilvántartásba.



Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a vérplazma-terápia hatékony módja a koronavírus-betegek kezelésének, a középsúlyos betegeknél elkerülhető a súlyosabb lefolyás.



Tájékoztatása szerint van elegendő vérplazma, ugyanakkor emelkedik a kórházi ellátásra szorulók száma, ezért arra kérte a fertőzésen már átesetteket, hogy adjanak vérplazmát.