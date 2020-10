Koronavírus-járvány

40 ezer aktív beteggel számol novemberre a kormány!

November elejére már 40 ezer aktív koronavírus fertőzött is lehet - ez szerepel az RTL Híradó birtokába jutott kormányzati dokumentumban.



Az egészségügyért felelős államtitkárság ebben azt is írja, távolságtartással, maszkviseléssel, rendszeres kézmosással ennek ellenére meg lehet tartani a karácsonyi vásárokat illetve a közelgő ünnepeket.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, idén adventkor nem rendezik meg az Európa tíz legszebbje között jegyzett Vörösmarty téri karácsonyi vásárt a hagyományos formában. Az alig két héttel korábban kiírt, vendéglátósoknak szóló pályázatot hirtelen vonta vissza a főváros.