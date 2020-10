Koronavírus-járvány

Debrecenben megkezdték a magyar remdesivir alkalmazását súlyos állapotú betegeken

A DE infektológiai klinikáján dolgozó kutatócsoport alkalmazta elsőként hazánkban a Richter által kifejlesztett és gyártott magyar remdesivirt. 2020.10.13 18:45 MTI

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetemen (DE) alkalmazzák a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyára által kifejlesztett, remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szert. A vírusszaporodást gátló infúziós kezelést súlyos állapotú betegek kapják a most kezdődött klinikai vizsgálatban - tájékoztatta az egyetem sajtóirodája kedden az MTI-t.



Azt írták, hogy a DE infektológiai klinikáján dolgozó kutatócsoport alkalmazta elsőként hazánkban az egyetem stratégiai partnere, a Richter által kifejlesztett és gyártott magyar remdesivirt.



Hétfőn már több beteg is megkapta az infúziós kezelést, miután az egyetem gyógyszerfejlesztési koordinációs központjának igazgatója, Páll Dénes aláírta a kutatási szerződést. A legsúlyosabb, a beválasztási kritériumoknak megfelelő, tartós oxigéntámogatásra szoruló betegek számára nyílt lehetőség az infúziós kezelés alkalmazására.



Várkonyi István, a debreceni kutatócsoport vezetője, az infektológiai klinika megbízott igazgatója a közlemény szerint kiemelte: azt már korábban klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a fertőzés korai stádiumában adva a remdesivir lerövidíti a kórházban töltött időt, csökkenti az oxigénszükségletet, felgyorsítja a tüdőkárosodás gyógyulási idejét, és csökkentheti a lélegeztetőgépre szoruló betegek számát. Ugyanezt a hatást várják tőle a súlyos állapotú betegeknél is - tette hozzá.



Rámutatott: a mostani klinikai vizsgálatban a négy orvosképző egyetem és a két országos intézet - a Korányi pulmonológiai intézet és a Dél-pesti Centrumkórház - mellett a kijelölt Covid-ellátó kórházak vesznek részt.



Az orvosképző egyetemek és az országos intézetek a kormány támogatásával több vírusellenes készítmény - köztük az országos klinikai vizsgálatban ugyancsak elsőként Debrecenben alkalmazott Avigan, illetve a magyar gyártású favipiravir - vizsgálatában is hónapok óta együttműködnek. A cél, hogy a magyar lakosság számára elérhető legyen minden hatásos gyógykezelés - hangoztatta Várkonyi István.



A magyar gyártású remdesivir-hatóanyagot tartalmazó, infúziós formában adható készítményt a súlyos állapotú betegeknél öt napig alkalmazzák az országos klinikai vizsgálatban - jelezte a szakember.