Koronavírus

Operatív törzs: a maszk nélkül utazókat a sofőr is köteles felszólítani a jogkövető magatartásra

Hétfőn a védelmi intézkedések megszegése miatt 12 esetben azért történt rendőri intézkedés, mert a tömegközlekedési eszközön utazók nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot. 2020.10.13 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazókat vagy a maszkot nem megfelelően viselőket a sofőr vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles felszólítani a jogkövető magatartásra - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes hozzátette: ugyanez vonatkozik kereskedelmi üzlet üzemeltetőjére is, aki ha ezt elmulasztja, azzal megszegi a védelmi intézkedéseket. Ilyet hétfőn három alkalommal észleltek, ezért az üzemeltető figyelmét a rendőrök felhívták a jogkövető magatartásra, a szabályszegés tényére, és értesítették a hatáskörrel rendelkező kereskedelmi hatóságot is.



Kiss Róbert tájékoztatása szerint hétfőn a védelmi intézkedések megszegése miatt 12 esetben azért történt rendőri intézkedés, mert a tömegközlekedési eszközön utazók nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot, 13 alkalommal pedig azért, mert kereskedelmi üzletekben, közintézményekben, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb helyeken szegték meg a védelmi intézkedések szabályait.



A tömegközlekedési eszközökön utazó szabályszegők esetében mindenkit figyelmeztetésben részesítettek. A kereskedelmi üzletekben indult rendőri intézkedések során kilenc embert figyelmeztettek, egyet helyszíni bírsággal sújtottak, három ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek - tette hozzá az alezredes.



Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy a szeptember 21. óta érvényben lévő járványügyi védelmi intézkedések megszegőivel szemben 1168 esetben intézkedtek a rendőrök, túlnyomó többségben - 996 alkalommal - figyelmeztették az állampolgárokat.



Az elmúlt 24 órában a Magyarországon személyforgalomban átutazók ellen, a tranzitálási szabályok megsértése miatt 38 rendőri intézkedés indult, ebből három figyelmezetéssel, 34 helyszíni bírság kiszabásával, egy pedig feljelentéssel zárult - részletezte az alezredes.



Kitért arra, hogy a rendőrök közterületi szolgálatuk során ellenőrzik a zenés-táncos rendezvények és a vendéglátó üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat. Emiatt hétfőn egy esetben kellett figyelmeztetni egy vendéglátóhely üzemeltetőjét szabályszegés miatt.



Kiss Róbert közölte továbbá: az elmúlt 24 órában 10506 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre hatósági házi karanténban lévőknél. Hétfőn 2459 hatósági házi karantént rendeltek el az országban - ebből 714 azoknak a száma, akik külföldről tértek haza - így összesen jelenleg 21990 karantén van érvényben. A regisztráltak között 1100-an vannak olyanok, akiket a mobiltelefonjukra letöltött applikáción keresztül elektronikusan ellenőriznek.

Az operatív törzs helyettes vezetője végül azt is elmondta: kedden a késő délelőtti órákban rövidebb várakozásokra kellett számolnia a határokon átlépőknek. Teherforgalomban Röszkén, az autópálya-átkelőn kétórás, Tompán a közúti átkelőn háromórás volt a várakozás, személyforgalomban pedig Beregsuránynál kellett kétórás várakozási idővel számolnia az utazóknak.