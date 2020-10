Katasztrófavédelem

A fűtőberendezések karbantartására figyelmeztet a katasztrófavédelem

Célszerű minél több otthonban füstérzékelőt is elhelyezni, mert egy időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg. 2020.10.13 12:30 MTI

A fűtőberendezések karbantartására figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a hivatalos fűtési szezon kezdete előtt.



Mukics Dániel, az OKF szóvivőjének keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a berendezések ellenőrzésével és megfelelő, jó minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon a ház, és minimalizálható a szén-monoxid-mérgezés veszélye.



A kémények rendszeres vizsgálata elengedhetetlen, mert azok hibái a használók előtt rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos ellenőrzés adhat valós képet állapotukról. A szakemberek minden évben több ezer, veszélyt jelentő hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor, tisztításakor - írta.



Hozzátette: a katasztrófavédelem kéményseprői tizenhét megye 2672 településén látnak el feladatot a lakosság körében. A társasházakhoz hirdetmény közzététele után, a családi házakba pedig igénybejelentést követően érkeznek, hogy ingyenesen ellenőrizzék és tisztítsák a kéményt.



Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel károsítják a környezetet, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet - figyelmeztet az OKF.



Ma már a háztartások jelentős részében van szén-monoxid-érzékelő, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken nem sérülnek meg az emberek szén-monoxid miatt. Célszerű minél több otthonban füstérzékelőt is elhelyezni, mert egy időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg - olvasható a közleményben.