Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: az egészségügy felkészült, minden eszköz rendelkezésre áll

Az egészségügy felkészült és minden eszköz rendelkezésre áll a koronavírus-járvány második hulláma alatt - mondta a kormányszóvivő hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Szentkirályi Alexandra elmondta, a magyar járványügyi helyzet a külföldi trendeket követi: ahogy Magyarországon, úgy külföldön is emelkedett a fertőzöttek száma, s erre lehet számítani a következő hetekben is.



Hozzátette, az első hullám idején az ország jól védekezett, és sikerült felkészteni az egészségügyet a második hullámra, így minden személyi, illetve tárgyi feltétel adott.



"Ha valakinek szüksége van arra, hogy valamilyen kezelést kapjon, esetleg kórházba kerül, akkor ezt bírni fogja a magyar egészségügy" - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.



Mindenképpen a védekezésre kell koncentrálni - fűzte hozzá a kormányszóvivő -, amíg nincs vakcina a vírus ellen. Ennek fontos része az erőforrások beosztása; jelenleg 40 olyan kórház van, ahol koronavírusos betegeket ápolnak, de ha szükséges, akkor további kórházakat tudnak bevonni.



Ezekbe az intézményekbe orvosok és ápolók is kellenek, akiket átvezényelhetnek. Ez jelenleg a szakemberek 1 százalékét érinti - emelte ki Szentkirályi Alexandra.



Kitért arra is, az orvosok "soha nem látott" béremelése és a hálapénz kivezetése kapcsán a Magyar Orvosi Kamara javaslatát valósította meg a kormány. Ugyanakkor hátra van még 18 olyan rendelet, amelyeket szintén az orvosi kamarával egyetértésben alkotnak majd meg.



Hozzátette, előreláthatóan még a héten foglalkoznak majd - a kamara bevonásával - a háziorvosokat érintő új szabályokkal, aminek része a praxisközösségek létrehozása is.