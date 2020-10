Munkaerőpiac

ITM: több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást

Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.



Az ITM által vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményben idézték Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt, aki kiemelte: a program révén országos egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltatási hálózat is létrejön, amely a kollektív szintű munkaügyi jogviták megelőzésében és rendezésében segít.



A program részeként 138 JOGpontot hoztak létre a konvergenciarégiókban, a jogsegélyszolgálatot munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek működtetik. A JOGpontokon személyre szabott jogi tanácsadás vehető igénybe munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő, adójogi területeken felmerülő konkrét esetek, kérdések megoldására, a szükséges iratok igénylésére, azok kitöltésére - írták.



A statisztikák szerint az esetek döntő többségében személyre szabott és tájékoztató jellegű tanácsadást igényeltek az ügyfelek. A jogesetek csaknem kétharmada munkajogi, mintegy ötöde társadalombiztosítási problémákkal kapcsolatos. Az érdeklődők kétharmada személyesen keresi fel a JOGpontokat, a többiek jellemzően telefonon kérnek segítséget.



Vitarendezés miatt 2020 szeptemberéig összesen 41 kérelmet nyújtottak be, tízből hat esetben szakszervezetek, érdekképviseleti szövetségek. A kérelmezők döntő részben tanácsadásra tartottak igényt - tették hozzá.



Bodó Sándor úgy fogalmazott: a jogszerű foglalkoztatás elősegítése is azt a kormányzati célt szolgálja, hogy minél többen dolgozzanak Magyarországon. Az erős létbiztonságot és javuló életminőséget megalapozó munkavégzést a támogató szabályozási környezet mellett a tartós hazai bérnövekedés is vonzóbbá teszi.



A 2021 végéig tartó projekttel kapcsolatos további információk és elérhetőségek a JOGpontok hivatalos weboldalán találhatók - hívta fel a figyelmet az ITM.