Jövő márciustól Szlovákiában is legális lehet az orvosi kannabisz

Várhatóan 2021 márciusában lép életbe a törvénymódosító javaslat, amelynek értelmében a kannabidiolt (CBD) tartalmazó készítmények már Szlovákiában is elérhetővé válnának – tájékoztatta az Újszót az egészségügyi minisztérium.



A tárca beszámolója szerint Szlovákia is olyan uniós tagállam, ahol a CBD a pszichotrop anyagok listáján szerepel, ezért ott sem lehet legálisan hozzájutni. Pedig számos orvosi tanulmány bebizonyította, hogy a kannabidiol kifejezetten kedvező hatással van az egészségre, és több súlyos betegség kezelésére is használható. Ezen szeretne változtatni a minisztérium, ezért tárcaközi egyeztetésre küldte a javaslatot, melynek köszönhetően a CBD lekerülne az említett listáról.



Jana Jeziková, a tárca államtitkára leszögezte: szó sincs arról, hogy valamilyen módon változtatni szeretnének a marihuánát szabályozó törvényeken. „Ez egy kifejezetten jó hír országunk lakosai számára. Már Szlovákiában is kaphatók lesznek a kannabidiolt tartalmazó kenőcsök, étrend-kiegészítők és kozmetikumok. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy itt nem magáról a kenderről van szó. A kannabidiol a növénynek pusztán az egyik összetevője, amelynek nincsen pszichogén hatása, és nem is okoz függőségét. Nincs szó tehát a marihuána dekriminalizálásról” – közölte az államtitkár.



A tárca javaslatával a kormánykoalíció jelentős része egyetért. Az SaS képviselői, Janka Cigániková és Lucia Duris Nicholsonová már hetekkel ezelőtt jelezték, hogy az egészségügyi minisztérium számíthat pártjuk támogatására. Eva Horváthová, a párt parlamenti képviselője és az egészségügyi bizottság egyik tagja elmondta, hogy egyetért a tárca szándékával, hiszen a CBD számos krónikus betegség tüneteit enyhítheti.



„Folyamatosan készülnek a tanulmányok az említett anyag minél szélesebb körű felhasználásáról” – magyarázta a szakember. Az OˇaNO közleményében hozzátette, pusztán arról van szó, hogy a törvénymódosítás segítségével a szlovák jogi kereteket összehangolnák az európai uniós irányelvekkel.