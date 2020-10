Turizmus

Jelentős az érdeklődés a belföldi borászati rendezvények iránt egy felmérés szerint

Jelentősen megnőtt az érdeklődés idén a borászati rendezvények iránt, 50 százalékkal meghaladta a tavaly ilyenkor mért adatokat - derül ki Lounge Group elemzéséből, amelyet a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megbízásából készített.



Az MTI-nek küldött közleményben kiemelik: az őszi turisztikai szezon elején folyamatosan, lassan nő az érdeklődés az interneten az utazások iránt. Ugyanakkor a lakosság 57 százaléka továbbra is bizonytalannak érzi az idei szezonra tervezett kikapcsolódását. Még inkább felértékelődött a belföldi turizmus, ezt legjobban a borturizmus iránti érdeklődés tavalyi évhez képest kiugró növekedése támasztja alá - írták.



A Budapesttel kapcsolatos említések háttérbe szorultak az interneten, helyét átvették a borkóstolókról, borászatokról és szüretekről szóló bejegyzések. A 18-29 évesek, a magasabb iskolai végzettségűek, illetve a fővárosban vagy megyeszékhelyeken élők voltak azok, akik az átlagosnál nagyobb arányban utaztak kifejezetten borturizmus céljából.



A szürettel kapcsolatban a felhasználók leginkább a Balatont és Badacsonyt említették, a magánszüreti események nagy részét is az élménybeszámolók alapján a balatoni régióban tartották. A top térségek és helyszínek listáján szintén a magyar tenger vette át a vezető helyet, a Badacsonnyal és Tokajjal összefüggő említések száma megduplázódott, a top helyszínek között pedig megjelent Villány is. A Szekszárdi Szüreti Napok, a Badacsonyi Szüret és a Winelovers események kerültek a figyelem középpontjába, amiből szintén jól látszik, hogy a borturizmus iránti érdeklődés jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban.



Az idei ősz a nyilvános közösségi posztok mérhető adatai alapján a magánszüretekről, a piacozásról és a kirándulásokról szól. Ezek remek hétvégi, járvány-kompatibilis programlehetőséget kínálnak. Sokan látogatják meg a Kéktúra útvonalait, a Hortobágyot és a Dunakanyart egy-egy napsütéses túra reményében, a hétvégéket pedig szívesen töltik a Balatonon, a Tiszta-tavon, a Dunakanyarban, Tokajon vagy éppen Hévízen.



Az elemzést a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából a Lounge Group végezte a Századvég Alapítvány és a Neticle nyilvános közösségi média posztokat és hozzászólásokat elemző startup együttműködésével.