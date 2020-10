EU

Varga Judit: Donáth Anna folyamatosan egyeztet Vera Jourovával

A Momentum EP-képviselője, Donáth Anna egy kiszivárgott videófelvételen azzal "büszkélkedik", hogy háromnaponta informálisan egyeztet Vera Jourova bizottsági alelnökkel - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon.



Varga Judit szerint a nemrégiben rendezett közös élő televíziós vitájukon Donáth Anna "ország-világ" előtt letagadta, hogy sűrűn egyeztetne Vera Jourovával Magyarországgal kapcsolatban, bármi köze lenne a Magyarország elleni összehangolt brüsszeli támadásokhoz.



A Hír TV birtokába került és most nyilvánosságra hozott belső momentumos videofelvételen pedig azzal "büszkélkedik", hogy folyamatosan informális kapcsolatban áll Judith Sargentini európai parlamenti utódjával, és legalább három naponta egyeztet Vera Jourovával informálisan, elérendő, hogy politikai következményei legyenek a magyar kormány döntéseinek - írta Varga Judit.



Donáth Anna még azt is hozzáteszi a most kiszivárgott felvételen, hogy rengeteg informális telefonhívás és beszélgetés történt, hogy az uniós politikusokat megmentse az "öngóloktól" - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter.



"Ilyen az, amikor valaki Brüsszelben és Budapesten is a brüsszeli érdekeket képviseli. De nyilvánosan ezt persze nem meri vállalni (még). Azt már csak halkan kérdezem, hogy miért akar valaki másokat megóvni az öngóltól, ha magát nem tudja" - írta Varga Judit.