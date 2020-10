Gyász

Először beszélt fia elvesztéséről Benedek Tibor édesapja

Június 18-án súlyos betegségben meghalt Benedek Tibor, háromszoros olimpiai, egyszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok vízilabdázó.



A hír megrázta Magyarországot, de érthető módon leginkább a pólólegenda édesapját, Benedek Miklóst. A Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész szombaton szólal meg először a tragédia kapcsán a szombat esti Húzós című műsorban.



"Aki ezt nem élte át, az nem tudja, hogy ez mi. Nagy dolgot vesztettem el. Nincs is mellette olyan más, ami fontos lenne "- idézi az ATV honlapja Benedek Miklóst, hozzátéve, hogy unokái vigasztalják leginkább a nehéz időkben.



A szombati beszélgetésből az is kiderül majd, hogy február után visszatér a színpadra, valamint mesél a Nemzeti Színházban töltött éveiről is. A teljes beszélgetés szombat este 22.50-kor lesz látható.