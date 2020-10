Balesetveszély

Nem sokon múlt a tragédia: egymást mentette két gyerek az érkező vonat elől Ménfőcsanakon

Október 8-án csütörtökön Ménfőcsanakon, a Kisdobos utcánál a vágányokon szabálytalanul ment át két gyerek. A gyerekek a biciklijeiket is megpróbálták átvinni a síneken, de épp ekkor érkezett a Balatonszentgyörgyről Győrbe tartó InterRégió járat, amely elsodorta a két kerékpárt, a biciklik a motorvonat alá szorultak.



A gyerekek nem sérültek meg az eset során, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány Facebook-posztjából az is kiderült, hogy a két gyerek egymást mentette a végzetes balesettől.



A baleset egy aluljáró közelében olyan pályaszakaszon történt, ahol nincs szintbeli vasúti átjáró.



"Most szerencséje volt a fiúknak, de lehet, hogy legközelebb nem lesz" - mondta a Kisalföldnek Szabó Jenő, Ménfőcsanak képviselője. Az aluljárót több mint 30 éve építette a MÁV, az önkormányzat saját pénzén tetővel, világítással, a kerékpárosoknak szélesebb rámpával látta el, hogy könnyebb legyen feltolni a bicikliket.