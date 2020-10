Járvány

Tuzson Bence államtitkár is koronavírusos

Pozitív lett Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő koronavírus-tesztje. A hírt az államtitkár közölte Facebook-oldalán.



Mint irta, a járványügyi protokollnak megfelelően azonnal karanténba vonult. A tünetei enyhék, jelenleg otthonról dolgozik tovább.



Korábban több közéleti szereplő is elkapta már a vírust.



Augusztus végén több kormánytagot is teszteltek, mert felmerült a gyanú, hogy az Alapjogokért Központ által szervezett kerti partin részt vett Hollik István is, aki utána pozitív koronavírusos tesztet produkált. Trócsányi Lászlón is a zsófiapusztai kúrián tartott kerti parti után mutatták ki a vírust. A partin részt vett többek között Orbán Balázs, Varga Judit, Gulyás Gergely és Dömötör Csaba is, de ők negatív koronavírustesztet kaptak kézhez.