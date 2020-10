Ipari baleset

Gázömlés egy dunaföldvári üzemben, többen megsérültek

Eddig tisztázatlan okból nagy mennyiségű gáz került a légtérbe a dunaföldvári bioetanol gyár üzemi területéről, értesült a DO. A lap azt írja, hogy négy mentőhelikopter és több mentő is érkezett a helyszínre, mert többen is megsérültek.



Hozzátették a környék lakóit és az intézményeket az ablakok becsukására szólították föl, de egyelőre még tisztázatlan, mennyi és milyen gáz ömlött a légtérbe a Dunaföldvár északi határában üzemelő gyárból.



A Pannonia Bio honlapja szerint a baleset helyszíne, vagyis a dunaföldvári biofinomító gyár Kelet-Közép-Európa legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeme, amely világszínvonalú termelési eljárások alkalmazása révén élen jár az új biomassza alapú technológiák fejlesztésében is. A termelés 2012-ben indult útjára a bioetanollal.



Az üzem a kezdetek óta közel háromszorosára emelte termelőkapacitását, új termékekkel is bővítette kínálatát. Napjainkban élelmiszer-ipari és egészségügyi termékeket, biokémiai anyagokat, továbbá bioüzemanyagokat állítanak elő a kőolaj alapú termékek alternatívájaként. A biofinomító egyben Európa legnagyobb egy telephelyen található etanolgyártó üzeme is, amely a hatékonyságot illetően a világ élmezőnyéhez tartozik.



Dunaföldvár önkormányzata a közösségi oldalán azt írta, hogy ipari baleset történt Pannonia Bio Zrt. területén.